Vols nationaux des compagnies aériennes : Reprise envisagée en juin

Le directeur général de l'Association internationale du transport aérien (Iata), Alexandre de Juniac, envisage la reprise des vols nationaux en juin et continentaux dès juillet, mais avec un processus sanitaire qui doit être présenté à la fin du mois. «Normalement, si nous sommes suivis par les gouvernements avec lesquels nous discutons, on devrait pouvoir voyager en France à partir de juin, puis en Europe en juillet-août, avec un trafic réduit et un nombre de destinations qui sera un peu plus limité», a expliqué M. de Juniac sur France Inter. L'Iata prévoit la reprise des vols inter-continentaux au dernier trimestre dans le cadre d'un plan qui doit faire redécoller le secteur aérien, l'un des plus durement touchés depuis le début de la crise du coronavirus. Pour éviter les risques de contamination, il a précisé que son organisation travaillait «avec tous les gouvernements de la planète, les organisations internationales en charge du trafic aérien et l'Organisation mondiale de la santé (OMS)» à la mise en place d'un «processus de contrôle sanitaire des passagers». «Normalement, on devrait être prêt pour la fin mai», a-t-il précisé. M. de Juniac propose la présentation par les passagers d'une déclaration sanitaire à leur arrivée à l'aéroport, un contrôle de température à l'entrée du terminal, et le port du masque obligatoire dans le terminal et dans l'avion. Grâce à ces mesures, il estime que le risque serait «pratiquement négligeable», écartant le besoin de réduire le nombre de passagers dans les avions. «Si on doit neutraliser le siège du milieu, cela veut dire soit que l'on ne vole pas, soit qu'il faut augmenter les prix d'au moins 50%», a-t-il prévenu.