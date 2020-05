Entreprises impactées : Prolongation des mesures fiscales

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, dans un communiqué, la prolongation de ses mesures fiscales visant à soutenir les opérateurs économiques impactés par la crise sanitaire de Covid-19. Ainsi, le délai de souscription de la déclaration mensuelle série G 50 des mois de février, mars, avril et mai et de paiement des droits et taxes y afférents, fixé initialement au 20 mai, a été prolongé jusqu’au dimanche 21 juin prochain. «Par conséquent, les contribuables devront souscrire, au plus tard à la date sus-indiquée, les déclarations des mois de février-mars-avril et mai et de s’acquitter des droits correspondants», souligne la DGI. S’agissant des contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE), ils continueront à télé-déclarer et télé-payer les impôts et taxes dus dans les délais requis. Quant à la déclaration trimestrielle série G 50 ter qui concerne les contribuables relevant de l’IFU pour la déclaration et le payement de l’IRG/salaires du premier trimestre 2020, le délai a été également prorogé jusqu’au dimanche 21 juin prochain, au lieu du 20 mai. En outre, le délai de paiement du premier acompte provisionnel IRG/IBS a été repoussé au dimanche 21 juin prochain. Concernant la vignette automobile, la DGI rappelle que le délai d’acquittement de cette vignette au titre de l’année 2020 est reporté au mardi 30 juin. «Les contribuables, désireux de souscrire leurs déclarations fiscales et de s’acquitter des droits y afférents avant l’expiration de l’échéance fixée ci-dessus, peuvent s’adresser aux services fiscaux dont ils relèvent qui demeurent opérationnels pour prendre en charge leurs déclarations et le paiement des droits dus ainsi que leurs demandes et sollicitations nécessaires à l’exercice de leurs activités», note la même source. Pour rappel, la DGI avait annoncé la possibilité de souscrire la déclaration annuelle de résultats (bilan et annexes) jusqu’au 30 juin 2020, dans le cadre de ses mesures fiscales décidées début avril dernier, et destinées aux entreprises dont l’activité est impactée par la crise sanitaire actuelle.