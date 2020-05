Saïd Beghoul, expert en énergie, à propos des prévisions haussières du prix du baril en 2021 : «Les facteurs influents sont nombreux et incontrôlables»

2020 est inscrite comme une année truffée de mauvais records pour le marché pétrolier qui s’est pris les pieds dans le tapis. Un baril atteignant des niveaux bas inédits, des stocks pleins, une offre surabondante, une demande atone et des tensions géopolitiques non sans conséquences. Et le Coronavirus vient complexifier la donne. Pour longtemps ? La banque américaine Goldman Sachs prévoit pour l’année 2021 une hausse considérable des prix du pétrole, après une chute brutale causée par les restrictions décidées pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus. Et s’attend à ce que, à la faveur de la relance de l’économie chinoise, le baril du Brent monte à 55,63 dollars en 2021 et celui du WTI à 51,38 dollars. Sollicité par nos soins, Said Beghoul, expert en énergie, affirme que «le rebond actuel relatif du baril au niveau des 31-32 dollars n'est pas dû uniquement au déconfinement progressif à l'échelle mondiale, notamment dans les pays occidentaux énergivores». Cette amélioration trouve son explication, selon l’expert, dans la «baisse notable des stocks américains plus prononcée que prévu, la chute de la production américaine de 13.2 à 11.5 mbj, un début de reprise de l’activité industrielle chinoise et donc de la demande de pétrole en Asie, sans oublier l’intention d’autres pays comme la Norvège, le Canada, voire même le Brésil, de diminuer leurs productions pour équilibrer le marché plombé par la pandémie qui sévit».

Concernant le reste de l’année 2020 et l’année 2021, le Dr. Beghoul estime qu’il est «difficile d’imaginer comment vont évoluer les prix car les facteurs influents sont à la fois nombreux et incontrôlables comme c’est le cas des résultats des déconfinements en cours (possibilité d’une 2ème vague Covid-19, reconfinement, etc.), l’engagement des pays hors OPEP+ à baisser leur production, regain de tension commerciale sino-américaine sur fond d’inculpation de Pékin dans la pandémie, etc». Enchaînant, il indique que «l’optimisme sur des prix allant entre 50 et 55 $ en 2021 se justifie par le fait que la chute de production US va se poursuivre d’abord tout au long du reste de l'année 2020 et certainement durant l’année 2021, en même temps que la coupe OPEP+ qui sera de 8 millions bj à partir de juillet 2020 et 6 millions bj jusqu’en avril 2021». Se référant aux experts de la santé, l’expert dira que la pandémie pourrait reculer dès cet été, à la faveur d’une meilleure reprise économique, «ce qui va baisser les stocks actuels car le marché est toujours inondé et il faut attendre, par ailleurs, comment il va évoluer le marché d'ici le 20 mai prochain, date d'expiration des contrats de juin si les stocks restent importants».

Dans son analyse, le Dr. Beghoul estime que si tous les facteurs baissiers seront contrebalancés, «on peut s’attendre effectivement à des prix entre 35-40-45$ vers fin 2020 et entre 45 et 50 $ en 2021».

Concernant l’Algérie, il explique que «le Saharan Blend est aujourd’hui à environ 28 dollars (2 à 3 dollars plus bas que le Brent) mais toute reprise de l'activité de raffinage va permettre à notre pétrole de récupérer progressivement la cotation qui lui revient, c’est-à-dire légèrement plus cher que le Brent.

Et en cas de persistance de la pandémie Coronavirus, l’expert souligne que «le gouvernement a pris note en révisant le prix pour PLFC de 50 à 30$. Un budget à 30$ semble raisonnable, voire esécurisant si l'activité mondiale va reprendre, mais nous sommes encore loin de notre ‘‘Break Even Price’’, pour l'équilibre budgétaire qui dépasse les 100$». Par ailleurs, il convient de rappeler que l’Algérie vient de confirmer qu’elle avait entièrement ajusté sa production de pétrole dans le cadre de son engagement en faveur de la stabilité du marché pétrolier et des accords conclus lors des 9e et 10e (Extraordinaires) réunions ministérielles OPEP et non OPEP tenues respectivement les 9 et 12 avril par visioconférence. Le ministre de l’Energie, Mohamed

Arkab a indiqué que «le moment le plus difficile est derrière nous… la situation du marché s’améliorera rapidement grâce à la reprise de la croissance économique et aux actions des pays de l’OPEP +».

Fouad Irnatene