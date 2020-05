L’après-COVID-19 : Le Cread engage la réflexion

L’impact de la pandémie du coronavirus sur les économies mondiales, déjà très lourd, ne peut être mesuré dans le temps.

Les experts estiment, en effet, que le rythme de reprise de la croissance sera lent et progressif et dépendra de la capacité de réactivité et du contexte de chaque pays. L’Algérie, qui subit les conséquences de cette crise sanitaire, a pris des mesures d’urgence pour en atténuer les effets sur le plan économique et social en attendant la mise en œuvre du plan d’action pour la relance et la diversification de son économie sur la base de politiques sectorielles en phase d’élaboration.

Dans ce contexte, le centre de recherche en économie appliquée pour le développement lance un appel à contribution pour un numéro spécial de la revue «Les Cahiers du CREAD» qui sera consacré à une réflexion à l’après-Covid-19 sous l’intitulé : «Une économie ouverte et durable, seule possibilité pour juguler l’impact de la pandémie». Aussi, l’espace ouvert à cet effet devra permettre aux chercheurs d’apporter leurs éclairages sur une série de questions d’actualité.

Les axes retenus ont trait ainsi à «La chute spectaculaire des prix des hydrocarbures et la forte vulnérabilité du modèle économique algérien», «l’Accentuation des pressions financières et la question du mode de financement de l’économie nationale», «Sécurité alimentaire et Souveraineté alimentaire : Quelles leçons tirées de la crise sanitaire du Covid-19 par rapport à la question de la souveraineté alimentaire ?, «Le secteur de la santé : une réforme impérative ?», «L’éducation un secteur essentiel». Des axes qui renvoient à cette nécessité de réformes devant être engagées au niveau des secteurs stratégiques. En fait, la problématique de la diversification est bien posée «mais sans prise en charge sérieuse sur le plan de la réflexion ni de la restructuration de l’économie nationale». Par conséquent, il est temps «de mener une réflexion approfondie sur l’impact de cette chute vertigineuse des prix et les stratégies à adopter pour limiter les effets de cette dépendance sur la stabilité sociale et la pérennité économique du pays», souligne le document du Cread. D’autre part, «les options qui s’offrent à l’Algérie pour le financement de son budget annuel sont limitées, dans la mesure où le pouvoir politique exclut l’option de l’endettement externe auprès des institutions financières internationales».

Dans ce cas, le recours à l’épargne interne «à travers l’emprunt obligataire sera-t-il assez suffisant pour générer les ressources nécessaires ? Avec un compte financier et un compte capital fermé, un taux de change semi-rigide (flottement dirigé) et la faiblesse structurelle pour l’attractivité de l’investissement directs étrangers, quelles sont les options stratégiques qui restent à l’économie algérienne pour amortir les effets de chocs des grandes perturbations dans les marchés mondiaux ? Aussi, «la faiblesse du système monétaire et financier est une autre contrainte interne qui se caractérise par la faible activité du marché monétaire, l’absence pratique du marché des obligations et de celui des actions et l’inexistence d’un marché du taux de change», relève l’exposé. La question est de savoir «quels types de réformes l’Algérie doit conduire pour remédier à ces insuffisances et dans quelle séquence afin de garantir leur aboutissement».

Sur un autre plan, la crise impose de «prendre en compte ce comportement des acteurs du marché des produits alimentaires, certes conjoncturel mais qui recommande un éclairage sur la fragilité des pays, comme l’Algérie, qui dépendent du marché alimentaire mondial pour assurer leur sécurité alimentaire». «Quelles seraient les mesures qui pourraient agir sur la production agricole, notamment des produits de base : blé, lait et pomme de terre, d’une part pour optimiser les rendements et les superficies arables et d’autre part pour sécuriser l’approvisionnement en intrants ? A ce titre, «les stratégies pour agir sur la consommation sont aussi à analyser et doivent faire l’objet de débat surtout avec les habitudes alimentaires actuelles». Au plan de la santé, le document remet en cause «la qualité des soins et le manque de moyens criant» en plus des «limites de la sécurité sociale dont les services sont jugés inadaptés et limités». La pandémie actuelle n’étant pas la dernière, «il est impératif de préparer le système de santé algérien à cette éventualité». Enfin, le Cread suggère une analyse des capacités du secteur de l’éducation à assurer la continuité des cours pour les élèves en cas de crises similaires, la pandémie de Covid-19 ayant démontré les limites des moyens adoptés et les disparités en matière d’accès à ces moyens.

D. Akila