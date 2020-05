Les grands savants de l’islam, Ibn Battûta : Le globe-trotter des temps anciens

Les voyages d’Ibn Battûta sont restés connus uniquement du monde musulman jusqu’au XIXe siècle, lorsqu’ils ont été traduits en allemand, puis en anglais et en français. Pourtant, son récit de voyage a consacré un genre littéraire à part entière, la rihla, genre initié par son prédécesseur et autre grand voyageur arabe Ibn Jubayr. (Rihla est le mot arabe désignant le voyage et, par la suite, le récit que l’on en fait).

Ibn Battûta, de son nom complet ʾAbu ʿAbd Allah Muḥammad Ibn ʿAbd Allah al-Lawātī aṭ-Ṭanjī Ibn Baṭṭūṭa, est né le 24 février 1304 à Tanger et mort en 1368 à Marrakech.

Dans son ouvrage co-rédigé en 1356 avec Ibn Juzzay, il relate ses aventures et ses multiples voyages qui l’ont conduit aux quatre coins du monde, connu de 1325 à 1354.

On apprend ainsi qu’Abu Abdallah Ibn Battûta est né à Tanger, sous la dynastie Marinide. Il fait des études de droit coranique et quitte Tanger dans le but d’effectuer le pèlerinage à La Mecque, en 1325. Il atteint l’Arabie en un an et demi, visitant au passage l’Afrique du Nord, l’Egypte, la Palestine et la Syrie.

Son pèlerinage effectué en 1326, il découvre la Perse et l’Irak, puis retourne à La Mecque. Il embarque ensuite à destination de l’Afrique de l’Ouest, et navigue jusqu’à Kilwa, en actuelle Tanzanie, après être passé à Mogadiscio, Mombasa et Zanzibar. Au retour, il visite Oman et le Golfe persique avant de se rendre de nouveau à La Mecque.

Vers l’an 1330, il reprend la route.

Il décide d’aller en Inde pour être engagé par le sultan de Delhi. Pour ce faire, il voyage pendant trois ans. Il passe par l’Egypte, la Syrie, Constantinople, l’Asie Mineure, la mer Noire et l’Afghanistan.

Ibn Battûta demeure huit ans en Inde, employé par Muhammad Tughluq, le sultan de Delhi. Il se voit confier un poste de qadi (juge). En 1341, le souverain le commissionne pour mener à bien une expédition vers la cour de l’empereur mongol de Chine. Le navire s’étant échoué au sud-ouest de l’Inde, Ibn Battûta en profite pour voyager pendant deux ans aux Maldives, en Inde du Sud et à Ceylan (actuel Sri Lanka). Aux Maldives, il y exerce aussi une fonction de qadi.

En 1345, il se rend de lui-même en Inde par mer, et profite ainsi pour visiter le Bengale, la Birmanie, l’Île de Sumatra et le sud-est de la Chine jusqu’à Canton. Il affirme avoir voyagé jusqu’à Pékin par voie terrestre.

En 1346-1347, Ibn Battûta retourne à La Mecque et y effectue une dernière fois le «Hadj». En 1349 il rentre au Maroc, puis visite Grenade. Finalement en 1353, il accomplit son dernier voyage, qui le mène jusqu’au Mali et au Soudan.

En 1355, il s’établit au Maroc pour ne plus repartir. C’est le sultan du Maroc qui commissionne en 1356 un jeune érudit d’origine andalouse, Ibn Juzzay, pour transcrire toutes les aventures d’Ibn Battûta.

Son récit de voyages est écrit à la première personne et nous donne tous les renseignements qui nous sont parvenus à son propos. La particularité de son voyage, c’est qu’il l’effectue au sein même de la communauté musulmane, au sein de dâr-al-islam.

Les pays traversés, bien qu’ils soient étrangers à Ibn Battûta, lui sont tout de même familiers par la religion, à l’exception de son étape en Chine, Ibn Battûta a toujours été en contact avec des populations musulmanes, ou au moins des populations non-musulmanes mais dirigées par des dynastes musulmans.

Les écrits d’Ibn Battûta ont été largement étudiés par les géographes, les ethnologues et les historiens.

Pour certaines régions du monde, notamment pour le Mali et la côte-est de l’Afrique, ses écrits sont les seules sources dont nous disposons pour le XIVe siècle. Ibn Battûta était avant tout un voyageur, et ses observations ne sont pas scientifiques mais plutôt personnelles.

Un récit ethnographique, historique ou géographique actuel nécessiterait beaucoup plus de précisions, mais l’exhaustivité n’était pas l’objectif de la rihla. Malgré cela, elle apporte d’importantes connaissances sociologiques, coutumières ou historiques aux chercheurs.

Ces chroniques offrent à la fois la vision du souverain et des gouvernés sur leur société, ce qui rend le récit particulièrement intéressant pour le lecteur.

Elles fourmillent de détails, d’anecdotes, d’histoires sur le monde du premier XIVe siècle, juste avant que la peste noire ravage les sociétés européennes, méditerranéennes et asiatiques. Elles apportent des clés de compréhension essentielles de l’islam médiéval et font voyager le lecteur avec l’aventurier.