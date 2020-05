PATRIMOINE, Tizi Ouzou , Zaouïa Sidi Sahnoune : Savoir et tolérance

Tizi-Ouzou est connue pour être le berceau de la confrérie religieuse Errahmania de son illustre érudit fondateur, cheikh Sidi M'hamed Ben Abderrahmane El Djerdjeri El Guechtouli El Djazaïri El Azhari, qui a joué un rôle prépondérant dans la préservation du rite malékite, et de l’identité nationale menacée dans ses fondements par la colonisation.

Plusieurs zaouïas de la région sont rattachées à la tariqa Errahmania et le demeure jusqu’à nos jours. Parmi ces zaouïas qui sont restées fidèles aux enseignements du fondateur de la tariqa, celle de Sidi Sahnoune du village historique Djemaa Saharidj, dans la commune de Mekla, à 25 km à l’est de Tizi-Ouzou. Fondée entre

les Ve et VIe siècles de l’hégire par Sidi Sahnoune Ibn Abdellah El Azhari qui serait originaire de Kairouan (Tunisie), cet édifice religieux a joué un grand rôle dans l’enseignement des préceptes de l’islam, du fiqh et de la langue véhiculant le message du prophète. Ce rôle prépondérant est accentué sous l’occupation française durant laquelle la zaouia a amplifié ses prêches pour la préservation de l’identité nationale et s’est impliquée, corps et âme, dans les soulèvements populaires ayant précédé le déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale, avait rappelé cheikh Smail, enseignant à la zaouïa de Sidi Sahnoune, lors d’une rencontre sur le rôle de cette zaouïa qui a eu lieu au sein de cette édifice religieux, il y a de cela quelques années.

Cette position affichée et assumée a coûté à la zaouïa de Sidi Sahnoune l’incendie de sa bibliothèque en 1860 par l’armée française et la destruction de précieux manuscrits anciens. Certains manuscrits qui ont échappé à cette entreprise criminelle de l’armée coloniale avaient été remis à Amar Said Boulifa, un précurseur dans la recherche inhérente à l’identité amazighe, a-t-on appris lors de ce colloque.

En juin 1958, soit quatre années après le déclenchement de la guerre de Libération nationale, le cheikh Ahmed El Marouani Estaifi qui était à la tête de la zaouïa de Sidi Sahnoune fut chassé par l’administration coloniale française, en guise de représailles contre cette zaouïa pour avoir alimenté les maquis de l’Armée de libération nationale. Conséquemment à cette mesure inique, la zaouïa est restée fermée jusqu’à l’indépendance nationale, en 1962, date à laquelle elle a repris de plus belle ses activités religieuses qui constituaient un véritable rempart contre l’intolérance et des interprétations erronées de la religion de l’islam. La mission de cette zaouïa, à l’instar des autres, est celle de l’enseignement et la vulgarisation des valeurs de tolérance, de fraternité, de solidarité et de ensemble dans une parfaite communion.

La zaouia compte plusieurs compartiments dédiés à l’enseignement et au savoir, notamment des blocs pédagogiques, des classes, une bibliothèque avec salles d’étude et d’informatique. C'est un établissement religieux qui a su allier spiritualité et résistance contre la colonisation. A présent, la zaouïa mène un combat quotidien contre l’ignorance et l’intolérance en inculquant à ses adeptes (talba) les préceptes de l’islam et du fiqh, selon le rite malékite.

