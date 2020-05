Jamais sans mon soda !

Par Samia D.

Le ramadhan est un mois particulier, surtout les habitudes alimentaires de la famille algérienne qui n’écarte pas certains produits qui font sans doute la différence dans menu du jour, voire de tous les jours. En fait, se passer de ces must durant le mois sacré est le pire châtiment que l’on puisse infliger aux jeunes et moins jeunes, tous accrocs à ces bouteilles pétillantes aux goûts différents qui font le bonheur de tous les gosiers. Les boissons gazeuses sont, en ces jours de jeûne, les stars de la table algérienne. Fraîches, elles remplacent aussi l’eau, pourtant source de vie. On boit certainement moins d’eau que ces quantités énormes de sodas ingurgitées tous les jours et ce durant toute la soirée. Les marques pullulent et les producteurs se… sucrent chaque année avec cette demande explosive, très attendue d’ailleurs pour la bonne santé des chiffres d’affaires. Coca- cola, Hamoud Boualem, Pepsi et autres marques tentent toujours autant le consommateur lequel affiche ouvertement son addiction à ces boissons sucrées, devenues indispensables sur la table. Certains producteurs, pour récompenser les inconditionnels ou plutôt les fidèles des sodas, proposent à chaque ramadhan des promotions et baisses de prix sur les bouteilles grand format, ce qui n’est pas pour déplaire aux consommateurs très attachés à ce genre de gâteries au point de maîtriser leur faible pour ces compositions au goût spécial quitte à renoncer à leur régime et faire fi aux recommandations de leur médecin traitant.

Aujourd’hui, il n’est un secret pour personne que ces boissons sont nuisibles à notre santé, pouvant être à l’origine de plusieurs maladies comme le diabète, l’obésité, les maladies cardio-vasculaires ou les cancers.

Il faut souligner également que les conséquences vont au-delà de l’aspect lié à la santé, mais affectent également l’environnement et plus particulièrement les nappes phréatiques. Les spécialistes affirment, à ce sujet, que la production d’un litre de boisson gazeuse nécessite entre 9 et 11 litres d’eau, sans oublier, sur un autre chapitre, que l’usage des contenants en plastique a contribué, ces dernières années, à l’accélération de la dégradation de l’environnement.

