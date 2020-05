SAVOIR, Les miracles scientifiques dans le Coran : L’expansion de l’Univers

En 1929, dans l’observatoire du mont Wilson, en Californie, un astronome américain du nom d’Edwin Hubble a fait l’une des plus grandes découvertes de l’histoire de l’astronomie. Alors qu’il observait les étoiles avec un télescope géant, il a découvert que la lumière qui émanait de celles-ci se déplaçait vers l’extrémité rouge du spectre, et que, plus une étoile était éloignée de la Terre, plus ce déplacement était marqué.

Cette découverte a eu un effet électrisant dans le monde de la science, car selon les règles reconnues de la physique, les spectres des faisceaux lumineux qui voyagent vers le point d’observation tendent vers le violet, tandis que les spectres des faisceaux lumineux, qui s’éloignent du point d’observation, tendent vers le rouge. Au cours des observations de Hubble, il a été découvert que la lumière émanant des étoiles tend vers le rouge. Cela signifiait qu’elles s’éloignaient constamment de nous.

Bien avant, Hubble a fait une autre découverte très importante : les étoiles et les galaxies s’éloignent non seulement de nous, mais également les unes des autres. La seule conclusion qui pouvait être tirée d’un Univers où tout s’éloigne de tout le reste est que l’Univers ‘s’étend’ constamment.

Pour mieux comprendre, l’Univers peut être imaginé comme la surface d’un ballon, en train d’être soufflé. Tout comme les points se situant sur la surface d’un ballon, se séparent les uns des autres, au fur et à mesure que le ballon se gonfle, les objets situés dans l’espace, s’éloignent les uns des autres, tandis que l’Univers continue de s’étendre.

En fait, cela avait été découvert théoriquement encore plus tôt. Albert Einstein, considéré comme le plus grand savant du siècle, avait conclu, après les calculs qu’il avait faits en physique théorique, que l’Univers ne pouvait pas être statique. Cependant, il avait enterré sa découverte, tout simplement afin de ne pas entrer en conflit avec le modèle de l’Univers statique, largement reconnu à son époque. Plus tard, Einstein qualifiera son acte comme «la plus grande erreur de sa carrière». Par la suite, il est devenu indéniable, grâce aux observations de Hubble, que l’Univers est bel et bien en expansion.

Alors, quelle est l’importance de l’expansion de l’Univers sur l’existence de l’Univers ? L’expansion de l’Univers implique que s’il pouvait voyager dans le temps, en effectuant un retour en arrière, l’Univers s’avérerait émaner d’un point unique. Les calculs ont démontré que ce «point unique» qui hébergeait toute la matière de l’Univers devait avoir un «volume nul» et une «densité infinie». L’Univers est apparu suite à une explosion de ce seul point unique, ayant un volume nul. Cette grande explosion, ayant marqué le début de l’Univers a été nommée le ‘Big Bang’ (le grand boum) et la théorie, qui lui est attachée, a commencé à être nommée ainsi.

Il convient de préciser que l’expression «volume nul»est une expression théorique, utilisée à des fins descriptives. La science ne peut pas définir le concept de «nullité», qui est au-delà des limites de la compréhension humaine, en l’exprimant seulement comme point ayant un volume nul. En vérité, un point ayant un «volume nul»» signifie «néant». L’Univers est apparu à partir du néant. Autrement dit, il a été créé.

La théorie du Big Bang a démontré qu’au début, tous les objets de l’Univers formaient un seul bloc, ayant par la suite été séparés. Ce fait, révélé par la théorie du Big Bang, a été mentionné dans le Coran il y a 14 siècles, alors que les gens avaient une connaissance très limitée de l’Univers. Allah a dit (selon la traduction du sens du verset) :

« Ceux qui ont mécru n’ont-ils pas considéré que les cieux et la Terre formaient une masse compacte ? Ensuite Nous les avons séparés et fait à partir de l’eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ? » (Coran 21/30)

Comme cela est dit dans le verset, tout, même les ‘cieux et la Terre’ qui n’étaient pas encore créés, ont été créés grâce à un Big Bang, à partir d’un point unique, et (les objets de) l’Univers actuel ont été formés en étant séparés les uns des autres.

Lorsque l’on compare les affirmations contenues dans le verset avec la théorie du Big Bang, on voit qu’elles concordent pleinement avec celle-ci. Cependant, la théorie du Big Bang a été présentée, en tant que théorie scientifique, au 20e siècle uniquement.

L’expansion de l’Univers est l’un des éléments de preuve les plus importants démontrant que l’Univers a été créé à partir du néant. Bien que ce fait n’ait pas été découvert, par la science avant le 20e siècle, Allah nous a informés de cette réalité, dans le Coran (révélé il y a 1400 ans), en disant (selon la traduction du sens du verset) :

« Le ciel, Nous l’avons construit par Notre puissance, et Nous l’étendons [constamment] dans l’immensité.» (Coran 51/47)

