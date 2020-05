Radio-Sétif : Sur le front de la solidarité

Plus que la solidarité matérielle, fraternelle qui a gagné le cœur des Algériens en ces moments sensibles de coronavirus COVID 19 et permis d’aller vers les couches démunies et celles impactées par cette pandémie, la solidarité gagner de plus en plus de terrain et atteindre les minorités « hésitantes » pour les sensibiliser au strict respect des mesures de prévention.

Dans ce contexte l’activité de proximité déployée par les journalistes, animateurs et techniciens de Radio Sétif est méritoire ,consacrant une bonne partie de ses programmes au contact direct à travers les ondes dans une dimension fondée sur l’interactivité plaçant le volet de la sensibilisation au premier plan.

«Nous ne ménageons aucun effort pour être quotidiennement présents et ancrer l’impact de cette solidarité humaine dans la nécessaire application de toutes ces mesures de prévention. Le retour d’une manière générale est bon mais nous devons persévérer et sensibiliser au mieux ceux qui hésitent encore», souligne Amar Akib, le directeur de cette radio.

Sur un autre front, le commissariat de wilaya des Scouts Musulmans Algériens est mobilisé depuis le début de cette pandémie dans les contrées les plus éloignées de cette wilaya pour expliquer les gestes barrières.

Les exemples sont multiples et attestent de cette disponibilité de la société civile au moment où les forces de sécurité redoublent d’ardeur pour contribuer efficacement à cette œuvre. Partout comme dans ces zones montagneuses, des associations continuent à œuvrer pour consolider l’effort d’envergure de l’Etat.

F. Zoghbi