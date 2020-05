El-Tarf : 7 millions de DA pour le parc animalier de Brabtia

Sérieusement impacté par la pandémie du coronavirus (Covid-19), l’obligeant à fermer ses portes aux visiteurs, le parc animalier de Brabtia, se trouvant en plein cœur du parc national d’El Kala, dans la wilaya d’El Tarf a bénéficié récemment, d’une aide financière de la wilaya de l’ordre de sept (7) millions de dinars, a-t-on appris auprès du directeur local de ce parc.

Cette subvention permettra principalement à couvrir les salaires des employés jusqu’au mois de juillet ainsi qu’à l’achat des aliments du cheptel et à s’acquitter de diverses créances selon M. Nehdi Benhamza.

Une partie de cette enveloppe servira à la construction de l’enclos abritant les baudets issus des saisies et destinés à l’alimentation des carnassiers en sus d’un abri et un magasin pour le stockage des aliments des animaux, a-t-on encore souligné.

Le directeur dudit parc a également dévoilé qu’un plan de redressement se déclinant à court, moyen et long termes, a été soumis au chef de l’exécutif local dans l’objectif de procéder à des réaménagements et des travaux de rénovation nécessaires à la réhabilitation de ce lieu de distraction et de curiosité par excellence, où les visiteurs y affluaient de différentes wilayas de l’Est du pays principalement.

Parmi les opérations urgentes proposées, dans le cadre de ce plan, M. Nehdi a cité la réfection de la clôture périmétrique sur un itinéraire de 80 mètres linéaires, la dotation de moyens de transport, principalement un tracteur pneumatique avec remorque ainsi que quelques outils nécessaires pour les travaux manuels et la réfection d’un chalut en bois exploité par les vétérinaires et pour le stockage des médicaments.

L’installation d’autres enclos pour enrichir le cheptel ainsi que la création d’une pépinière florale, d’un verger arboricole, un jardin potager en sus d’autres espaces appelés à susciter davantage l’intérêt et la curiosité des visiteurs, sont également proposés au titre de cet ambitieux programme.

L’intervenant a également évoqué la nécessité d’engager des réflexions pour une meilleure exploitation de cet impressionnant lieu de végétation, citant à titre d’exemple la création d’autres espaces de location dédiés à l’hébergement des visiteurs.

M. Nehdi a relevé que ce parc animalier, qui compte une vingtaine d’espèces animalières totalisant 74 bêtes, a enregistré, ces derniers mois, plusieurs nouvelles naissances, des singes magots, des lamas, des louveteaux, des chevreaux-nains, des hyènes rayées ainsi que des lionceaux notamment.

Ces naissances ont de tout temps constitué une autre source d’attraction des nombreux visiteurs, qui avaient l’habitude de s’y rendre particulièrement en été période durant laquelle les estivants de tous-bords venaient en force pour la détente et la découverte. Le parc animalier de Brabtia qui s’étale sur une superficie de 109 hectares dont seulement 20 ha sont actuellement occupés par des infrastructures se déploie «du mieux qu’il peut pour répondre aux besoins en aliments et entretien de ses habitants», a assuré M. Nezhi. Trente et un (31) travailleurs dont 03 vétérinaires, une biologiste et 10 agents animaliers qualifiés veillent à assurer le bon fonctionnement de ce parc animalier, a-t-on noté.

Depuis sa fermeture par arrêté de wilaya suite à la pandémie du coronavirus, «l’effort du staff est uniquement axé sur la préservation de cette richesse animalière et l’hygiène du parc en attendant sa prochaine réouverture», a-t-on soutenu.