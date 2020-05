Mercuriale à Tizi Ouzou : Les prix stables

À la troisième décade de ce mois sacré de ramadhan, la mercuriale des prix des fruits et légumes a nettement baissé par rapport aux deux premières décades. Une virée aux magasins de vente de fruits et légumes de la ville des Genêts et au marché des fruits et légumes de Draa Ben Khedda, à une dizaine de kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, nous a permis de constater une nette baisse des prix de ces produits.

Hormis quelques rares fruits et légumes qui restent plus au moins chers, tous les autres produits agricoles sont à la portée de toutes les bourses, a-t-on constaté.

«Pour le moment, les prix sont très abordables», témoignent soulagés des citoyens qui venaient de faire leur emplette au marché de Draa Ben Khedda. D’autres citoyens confirment la baisse des prix de légumes mais déplorent la cherté de certains fruits qui sont, pour eux, toujours hors de portée. A Tizi-Ouzou, les consommateurs sont unanimes à reconnaitre que la mercuriale durant ce mois sacré de ramadhan a été clémente.

A titre illustratif, la pomme de terre est cédée jeudi dernier au marché de Draa Ben Khedda entre 30 et 40 DA, le haricot vert est affiché à 80, les petits pois à 100 DA, la carotte entre 25 et 35, la courgette à 70 DA.

La tomate est entre 45 et 55 DA, selon la qualité, l'oignon verte est cédé à 40 voire 30 DA. Le prix de l'ail de saison dont la production est des plus abondantes a continué sa descente pour atteindre 70 DA, alors qu’il était il y a juste une semaine à plus de 300 DA le kilo. La laitue est vendue entre 35 et 50 DA.

Si certains fruits ne sont toujours pas à la portée des bourses moyennes, la pastèque est cédée entre 45 et 50 dinars le kilo, l’abricot de petit calibre à 70 dinars, l’orange entre 80 et 100 DA, la banane pour 200 à 210 DA , la pêche 120 et 130 DA et le melon pour 130 DA.

Le prix de la viande blanche a connu une substantielle hausse. Jeudi dernier, il est affiché à 380 dinars le kilo. Le prix de la viande rouge est quant à lui resté toujours le même, soit 1.300 dinars le kilo pour le veau. Le prix de la sèche s’est envolé pour atteindre 150 dinars dans les magasins.

Bel. Adrar