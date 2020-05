Journée mondiale contre l’hypertension : Un ennemi silencieux

Manger sain ou tout simplement suivre son régime avec une bonne hygiène de vie est loin d’être une sinécure durant Ramadhan, connu pour être le mois des abus alimentaires de toutes sortes par excellence.

La fameuse devise consacrant si bien l’expression «avoir les yeux plus gros que le ventre» est devenue la seule pour ceux qui renoncent à toute forme de modération. En fait, si en dehors de cette période de l’année, on arrive facilement à museler les folies de la panse, veillant ainsi à respecter scrupuleusement les conseils des médecins et la voix de la raison, ce n’est pas le cas après la rupture du jeûne où tout est permis à table, sans retenue aucune .

C’est dur pour un hypertendu, par exemple, de contrôler sa tension artérielle et d’éviter un pic avec tous ces plats qui donnent l’eau à la bouche, dressés majestueusement pour la circonstance. Un déséquilibre tensionnel, dû à une surconsommation d’aliments riches en matières grasses et en sel n’est pas à écarter pour beaucoup de personnes qui paient, souvent très cher leur témérité. Comme pour tous les malades chroniques, la vigilance est de mise pour les hypertendus, exposés à des complications, alors que le jeûne devrait être une occasion pour détoxifier et purifier son corps. Il faut dire également que le confinement, synonyme de sédentarité et de manque d’activités physiques, qui s’ajoute au non-respect du régime alimentaire, augmente les risques de hausse de la tension artérielle, donc de maladies cardio-vasculaires et d’AVC, d’autant plus qu’il s’agit d’une pathologie silencieuse qui souvent n’est dépistée que lorsqu’un problème grave survient. La situation est d’autant plus grave si l’on sait qu’une enquête du ministère de la Santé, en 2017, a fait ressortir que l'hypertension artérielle compte parmi les maladies les plus fréquentes en Algérie, avec un taux de 23,1% chez les hommes et de 24,1% chez les femmes, et un taux pouvant atteindre 67% dans la tranche d'âge de 60 ans et plus. La même enquête a démontré que 30% des jeunes n'ont jamais mesuré leur tension artérielle et 71,9% des cas avérés hypertendus ne suivent pas de traitement.

Chaque 17 mai, la Journée mondiale contre l’hypertension est célébrée, et cet évènement renvoie à l’importance d’adopter de bons gestes pour éviter les conséquences dramatiques de l'insouciance.

Samia D.