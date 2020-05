Paris, capitale du tiers-monde : comment est née la révolution anticoloniale (1919-1939), de Michael Goebel : L’émigration, foyer de nationalisme

Dans ce volumineux essai, l’historien allemand Michael Goebel démontre le rôle majeur joué à Paris par les milieux émigrés entre les deux guerres dans le développement de l’opposition à l’ordre colonial.

L’argument central défendu par l’auteur de cette vaste étude est qu’il faut traiter l’histoire de l’opposition à l’impérialisme sous l’angle de l’histoire sociale de l’immigration. Hô Chi Minh, Zhou en Lai, George Padmore, Messali Hadj ou encore l’Indien, Manabendra Nath Roy, le poète péruvien César Vallejo… tous se sont connus à Paris avant de devenir des figures de proue du mouvement anticolonial dans leurs pays respectifs. La ville lumière avait accueilli beaucoup de futurs chantre du Tiers-monde qui vinrent se former politiquement. Ce qui leur a permis d’accomplir l’une des plus fantastiques déflagrations de l’histoire. Les années 1920 et 1930 correspondent à l’extension maximale de l’empire colonial français. Paris abritait alors une concentration d’étudiants, d’ouvriers, d’intellectuels d’Amérique latine, d’Indochine, du Moyen-Orient, d’Afrique. Dans cette ville cosmopolite affluent les âmes errantes venues du monde entier. L’auteur s’attache à rechercher les origines de l’émergence du Tiers-monde dans le brassage des émigrés. Il soutient que ce Tiers-monde et l’ère de la conférence de Bandung trouvent leurs racines dans l’anticolonialisme international qui germait dans cette ville-monde, dans des échanges qui ont fortement contribué à la formulation des revendications nationalistes. Michael Goebel de la Frei Universitat de Berlin s’est adossé sur une grande documentation pour examiner la question du nationalisme anti-impérial qui précède celui du Tiers-monde apparu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il cherche pourquoi et comment la capitale de l’Hexagone est devenue un terreau fertile pour les anti-coloniaux dont beaucoup formeront l’élite politique et intellectuelle de pays naguère sous domination.

Il tente d’étudier, au prisme d’un lieu spécifique, l’essor d’une pensée émancipatrice au sein de ce qui allait devenir plus tard le Tiers- monde. Frappés par le décalage abyssal entre les idéaux républicains et les pratiques discriminatoires, les colonisés prennent conscience de la violence du système qui les opprime. Ils mettent à nu les contradictions de ce républicanisme et des prétentions françaises à l’universalité des valeurs républicaines.

Fraternité révolutionnaire

Le cheminement de ces futurs guides de la lutte contre le colonialisme se ressemble. Ils évoluent pour la plupart dans des cercles estudiantins, des associations… Ils font leurs classes comme porte-parole de la cause de leurs communautés respectives. Ils s’immergent dans un milieu militant où la fraternité révolutionnaire décloisonne les barrières culturelles et linguistiques. Cette immersion leur a permis de construire un discours de lutte et d’actions, ce qui mobilisa les colonisés dans leurs aspirations à l’émancipation.

On retrouve dans ce Paris proto-tiers mondiste une solidarité internationale incubatrice de la révolution. «Un peuple colonisé n’est pas seul, écrivait Frantz Fanon. Cela facilite la compréhension du surgissement du mouvement de la décolonisation, de cet élan souverainiste des pays du Tiers-monde après le second conflit mondial.

Ce livre a l’avantage de faire la lumière sur un recoin peu exploité de l’histoire des nationalismes anticoloniaux, même si le passage à Paris de dirigeants chinois, vietnamiens, algériens, est connu. Il faut reconnaître que ce travail se caractérise par une certaine cohérence de l’argumentation, la variété des sujets abordés.

Il convient de lire cette histoire qui décrit la transition d’un monde d’empires vers un monde d’Etats-nation, de connaître l’origine de l’idée de Tiers-monde.

M. Bouraib