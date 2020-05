Reconversion d’une entreprise privée à Sétif : Production d’un million de bavettes/jour

Un million de bavettes jour. C’est la capacité de production d’une unité industrielle que le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a visitée, jeudi dernier, dans la zone d’activité de Helatma dans la commune de Guedjel. Les responsables de cette unité issue de l’investissement privé qui n’ont pas hésité à se reconvertir rapidement de la fabrication de tissu non tissé, sacs et emballages à celle de la production de bavettes de protection, ont décidé de s’intégrer de plain-pied dans la dynamique nationale de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 et contribuer ainsi à l’effort national en ces moments particulièrement sensibles de la pandémie. En parcourant les différentes lignes de production de cette unité qui travaille 7 jours sur 7 dans un domaine où la demande est particulièrement forte en ces temps de pandémie, le wali ne manquera pas d’encourager les initiateurs d’un tel projet et d’en souligner l’importance à travers le territoire national. Un projet important par sa vocation et le défi que se proposent de relever les responsables et les travailleurs dans un créneau porteur et un marché ouvert. Il reste que si ces bavettes sont produites en grande quantité sur ces chaînes, le wali relèvera une contrainte de supports élastiques qui serait due à une insuffisance du produit en question sur le marché. Il appellera de ce fait les responsables de l’unité à trouver rapidement une solution de compensation à cette contrainte et aller pourquoi pas, en attendant, vers celle de bandelettes en tissu destinées à fixer ces bavettes et répondre aux besoins pressants exprimés dans ce domaine. «Nous n’avons plus de temps à perdre, nous sommes preneurs dès le début de cette semaine d’une quantité importante de ces bavettes pour les ventiler sur les APC, les commerçants et tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre cette pandémie», dira-t-il. Il appellera les responsables de cette entreprise à aller dans le sens de la modernisation, les assurant de sa disponibilité à les accompagner dans l’ambitieux programme qu’ils entendent mettre en œuvre.

F. Zoghbi