Propos du consul marocain : Des Partis politiques et la société civile condamnent

Le Mouvement El Bina et le Front de libération nationale, ont condamné, vendredi, les déclarations du consul marocain à Oran.

Le Mouvement El Bina a déclaré dans qu’il avait suivi avec regret et indignation les propos du consul marocain, contraires au respect et us diplomatiques et aux liens de fraternité avec le peuple marocain, exhortant les autorités des deux pays à prendre «une position ferme pour protéger les rapports de fraternité contre cette imprudence et ces propos irresponsables».

Le FLN a également mis en valeur l’approche de la diplomatie algérienne basée sur «la construction des ponts de fraternité et de coopération avec nos frères marocains et le reste des pays, dans le cadre du respect des résolutions onusiennes et du droit international».

Par ailleurs, des représentants du mouvement associatif, des personnalités sportives et artistiques de l'Ouest du pays se sont indignés des propos «irresponsable» du Consul général du Royaume du Maroc à Oran au sujet de l'Algérie, affirmant qu’une «telle sortie irréfléchie et répréhensible ne fera que renforcer davantage la cohésion entre les deux peuples». Saluant «la position du peuple marocain, toutes obédiences confondues, qui a dénoncé les graves propos du Consul général du Maroc à Oran à travers les réseaux sociaux», les signataires du communiqué estiment que «c’est là une réaffirmation de l’attachement du peuple marocain à la fraternité avec les ses frères algériens». Le communiqué conclut par un appel aux forces vives, mouvements associatifs, acteurs de la société civile et personnalités nationales, culturelles et sportives des deux pays à «barrer la route» aux ennemies des deux peuples, algérien et marocain, et «aux semeurs et inspirateurs de la Fitna».