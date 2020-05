Commentaire : consacrer l’idéal collectif

La démocratie plurielle en Algérie n'en sortira que grandie après la révision constitutionnelle en cours. Tel que révélé dans sa première mouture publiée par la présidence de la République, l'esprit de ce projet obéit à la volonté de rétrécir les écarts dans les positions divergentes qu'entretiennent les courants politiques à même de bâtir un consensus autour d'un idéal que nous partageons tous. Il s'agit d'une Algérie nouvelle libérée des carcans de l'ostracisme, de l'exclusion, de la corruption ayant fragilisée des années durant nos institutions et de toute forme d'injustice à l'origine de beaucoup de maux auxquels il est désormais temps de remédier. Fini le temps des privilèges offerts sur un plateau pour une caste qui s'emparait des centres de décision, bafouant impunément les lois de la République, et accumulant des richesses par le biais de rapports d'influence illicites où via de procédés véreux qui n'ont engendré que l'appauvrissement du pays à plusieurs niveaux. En d'autres termes, cette époque où il fallait compter sur la cooptation, la désignation et plus particulièrement l'utilisation de l'argent sale pour s'offrir une quelconque ascension sociale au sein des institutions élue sera donc à jamais révolue.

La gouvernance unilatérale n'aura plus droit de cité comme c’est projeté à travers l’avant-projet de la révision de la Constitution. Il s'agit là, rappelle-t-on, de l'un des principes phares promus par Président de la République pour qui la concentration des pouvoirs autour d'une personne relève d'une dérive dictatoriale qui en appelle à d'autres dérapages. Dans ses consignes qu'il a formulées au comité d'experts ayant élaboré la première mouture de l'avant-projet, M. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé son engagement quant à l'élaboration d'une Constitution consolidant les liens d’unité et renforçant les constantes nationales. Aussi, et de l’avis de plusieurs politicologues et experts en droit, l'un des principes cardinaux de l'avant-projet est celui du rétablissement de la confiance entre le citoyen et les institutions. Ceci à travers notamment une nette consécration d'une justice indépendante, pilier fondamental de l'État de droit. Les dispositions de la première mouture constituent à ce titre un véritable tournant dans l'amélioration de la relation avec la justice. Les droits fondamentaux, les libertés collectives et individuelles, la liberté de la presse, des associations et de l’exercice de la pratique politique seront tous appelés à connaître un saut qualitatif à la faveur de ce projet de révision constitutionnelle. En la matière, il est gagé une réelle progression et un affranchissement à la hauteur des responsabilités que chacun parmi les concernés devrait assumer dans le cadre de la dynamique du renouveau national. La proposition de constitutionnalisation du hirak dans le préambule de l'avant-projet de loi est l'autre gage visant à promouvoir la citoyenneté et ses maîtres-mots qui prônent la transparence dans la gestion des affaires publiques, le bannissement de toute sorte de mépris, la revalorisation des compétences et l’accès aux promotions suivant le principe de la probité, d’intégrité et du mérite. Une Algérie meilleure et une démocratie majeure pour toutes et tous, c'est en cela que consiste en effet le principal objectif de l'avant-projet. Son adoption par voie référendaire, conformément à l'engagement de Chef de l'État relève d'une grand pas en matière de restitution de la souveraineté au peuple. La constitutionnalisation de l’Autorité indépendante des élections, comme proposée dans la première mouture est l’autre preuve indéniable annonçant la promotion d’une culture électorale où seule la volonté du peuple sera respectée à chacun des rendez-vous des urnes. D’autre part, dans l’attente des propositions d’enrichissements de la part des partis et des organisations de la société civile rendues destinataires de cette mouture, il ressort de celle-ci une réelle volonté d'opérer un changement radical dans le système de gouvernance. Les dispositions de cette mouture bien adaptées aux spécificités de la réalité algérienne sont aussi une réponse à cette aspiration collective quant à l'urgence de provoquer une réelle rupture avec les pratiques du passé. En ce sens, ce qui est attendu des partis et des organisations de la société qui s'attelle présentement à l'examen de l'avant-projet de la révision de la Constitution est surtout de formuler des propositions qui transcendent de simples intérêts partisans et qui conforte l’objectif d’édifier une Algérie nouvelle respectueuse des droits et des devoirs dans un esprit d’unité et de défense des intérêts suprêmes de l’Etat.

Karim Aoudia