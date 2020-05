Révision de la Constitution : Les propositions des avocats

L’Union nationale des Ordres des avocats algériens propose de tenir compte de la nécessité de leur représentation au sein du Conseil supérieur de la magistrature, et ce à la faveur de l’avant-projet de l’amendement de la Constitution.

L’UNOA présidé par Me Ahmed Saï, a émis plusieurs propositions dans le cadre du débat sur la mouture de la future Constitution. Dans une lettre adressée au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dont El Moudjahid détient une copie, l’Union a mis en avant le rôle des robes noires lors de la Révolution ainsi que leur contribution dans la construction de l’Etat national et le renforcement du secteur de la justice. «Les avocats étaient également aux premières lignes du hirak populaire», a tenu à préciser l’UNOA qui a déploré «la minimisation» du métier de la défense. «La mouture a exclu la profession d’avocat de l’avant-projet», a relevé le représentant des avocats. Selon l’Union, le document n’a pas défini la défense comme profession libérale et indépendante alors qu’elle est partenaire du pouvoir judiciaire dans l’application des lois et la préservation de la souveraineté de la justice et la défense des droits de l’homme.

En outre, l’Union a déploré l’absence des robes noires dans la composante du Conseil supérieur de la magistrature. «Les avocats ne sont pas représentés dans ce Conseil alors que la défense constitue le pilier de la justice», est-il ajouté, rappelant qu'ils sont membres des conseils de magistrature dans plusieurs pays à l’instar de la Tunisie.

L’UNOA a relevé, en ce sens, que le Syndicat national des magistrats est membre du CSM ainsi que d’autres institutions n’ayant aucun lien avec la justice, allusion aux membres nommés par l’Assemblée nationale populaire et le Conseil de la Nation. «La défense est le garant réel de l’indépendance de la justice», a-t-elle fait remarquer, appelant à désigner des avocats parmi les membres du CSM. L’Union a proposé de nommer deux avocats qui seront élus par son conseil. La mouture de la Constitution exclut le ministre de la Justice et le procureur général près la Cour suprême du Conseil supérieur de la magistrature. Elle propose l'augmentation du nombre des magistrats élus représentant les magistrats du siège proportionnellement à leur effectif et le maintien du nombre des magistrats élus représentant le parquet ainsi que l’intégration de deux représentants syndicaux des magistrats et du président du Conseil national des droits de l’homme au Conseil supérieur de la magistrature. En outre, les avocats ne sont pas membres de la Cour constitutionnelle ni dans toutes les institutions consultatives, selon les dispositions de l’avant-projet.

Ce qui constitue, selon l'Union, une exclusion des robes noires. L’avant-projet indique que la Cour constitutionnelle devrait être composée de quatre membres nommés par le Président de la République, deux membres désignés par le président de l’APN et deux membres par le président du Conseil de la nation parmi des personnalités non parlementaires et non affiliées à des partis politiques ainsi que quatre magistrats élus par leurs pairs. Cette composition est différente de celle du Conseil constitutionnel.

Le Syndicat a également insisté sur la mission de l’avocat qui ne se limite pas à la représentation du justiciable dans les procédures judicaires, comme mentionné dans le document. «Sa mission est étendue aux administrations civiles et sécuritaires d’où la nécessité de faciliter ses missions en lui permettant également l’accès à tous les documents des différentes institutions conformément à la réglementation en vigueur», est-il ajouté.

En outre, pour les avocats, les garanties de la Constitution en faveur du collectif de la défense» ne constituent pas un privilège mais des garanties du droit de défense pour le citoyen car la justice ne peut être indépendante que si l’avocat jouit de garanties constitutionnelles suffisantes», a noté l’UNOA. Concernant le volet lié à l’indépendance de la justice, l’Union a soutenu que le fait que «le chef du pouvoir exécutif préside le Conseil supérieur de la magistrature s’oppose au principe de la séparation des pouvoirs».

En ce sens, elle a proposé que «le CSM soit présidé pleinement par le président de la Cour suprême et pas en tant que vice-président et qu’il soit qu’il soit élu par l’Assemblée générale des conseillers de la Cour suprême, comme dans plusieurs pays».

Evoquant les dispositions transitoires, l’UNOA a rejeté l’article 237 de l’avant-projet qui prévoit l’entrée en vigueur de l’article 188 relatif à l’indépendance du CSM en trois ans après l'adoption de la Constitution.

«Cela veut dire que l’indépendance de la justice est reportée à 3 ans. Cette mesure de transition n’a pas de support juridique», ont estimé les représentants des robes noires. Les avocats formulent des réserves sur le maintien du Conseil de la Nation «qui n’a pas d’utilité». «Son maintien n’est pas justifié car cette institution constitue une charge financière supplémentaire pour le budget de l’Etat», indique l'union, appelant à sa dissolution. Par ailleurs, l’UNOA a proposé le retour à la justice unifiée, précisant en ce sens, que le mécanisme de la justice administrative était plus efficace dans l’ancien système arguant que les tribunaux administratifs rejettent en majorité les plaintes ou prononcent des verdicts en faveur des administrations.

Neila Benrahal