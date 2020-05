Le Dr Abdelhafid Kaïdi, spécialiste des maladies infectieuses : «Les formes graves de la maladie sont moins fréquentes»

Sur un total de 253 patients atteints du Coronavirus et suivis au niveau de l’institut de greffe d’organes et de tissus de l’hôpital Frantz-Fanon au CHU de Blida, 247 sont guéris et six décès ont été déplorés. C’est ce qu’a révélé à El Moudjahid le Dr Abdelhafid Kaidi, praticien spécialiste en chef des maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik, qui affirme que les résultats obtenus prouvent que le traitement adopté par l’Algérie a donné des résultats satisfaisants. «Tous les patients traités présentaient des formes modérée à sévère de la maladie avec une gêne respiratoire. C’est un élément très déterminant quant à l’évolution de la maladie», a noté le Dr Abdelhafid Kaidi qui dirige l’Institut de greffe d’organes mobilisé pour la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Il dira, dans ce contexte, que la mise en route d’un traitement précocement a permis une amélioration spectaculaire puisqu’au bout de 4 à 5 jours, le malade respire mieux, s’alimente mieux et se plaint de moins au moins de céphalées et des courbatures. «L’amélioration clinique est un paramètre très important pour juger de l’efficacité ou non d’une thérapie», a-t-il fait observer.

Pour le praticien, les choses ont beaucoup changé depuis le début de l’épidémie. «La maladie prend au dépourvu parce que c’est un nombre important de malades qu’il faut prendre en charge en même temps. Il faut penser à les accueillir», a-t-il expliqué en révélant que depuis le 4 avril dernier, une moyenne de 145 lits a été complètement utilisée. «Nous avons enregistré au total un peu plus de 250 hospitalisations et le pic épidémique dans la wilaya de Blida a été atteint entre le 5 et le 7 avril», a-t-il confié. «Durant cette période, et face au manque de kits de dépistage, on n’avait pas d’autre choix que de se rabattre sur le tableau clinique et les examens radiologiques pour asseoir un diagnostic assez précis, avec une fiabilité qui avoisine les 92%.

Ce qui n’est pas négligeable», a-t-il indiqué, affirmant que pour commencer la bithérapie, à savoir l’hydroxychloroquine et l’azithromycine en associant un traitement symptomatiques (la vitamine C et le zinc), ce qui a permis d’avoir des résultats palpables, soit une évolution favorable à partir du quatrième jour. Le Dr Kaidi a indiqué qu’à partir du 10 et du 11 avril, il y a eu une nette amélioration du tableau clinique pour les premiers cas d’hospitalisations. «Suite à cela, nous avons poursuivi les hospitalisations jusqu’au 10e jour pour faire sortir les premiers malades vers le 15 avril», a-t-il souligné. «Par la suite, a-t-il poursuivi, nous avons pu avoir les kits de prélèvement et nous avons généralisé ces recherches à tous les patients qui ont commencé à quitter l’hôpital». Le médecin a cité à ce propos le cas de certains malades sous traitement et qui restent porteurs du virus, mais avec une charge virale nettement diminuée.» Ce n’est pas propre à l’Algérie. Cependant, ils doivent bénéficier d’un contrôle rigoureux jusqu’à s’assurer qu’ils ne sont plus porteurs de virus. C’est pourquoi on insiste pour qu’ils ne soient plus porteurs et qu’on puisse les remettre dans leur milieu familial, sans aucun risque de contamination», a-t-il noté.

Le Dr Kaidi fera remarquer que le nombre de cas d’hospitalisation a nettement diminué par rapport au début du mois d’avril et explique cette tendance à un probable début de fléchissement de la pandémie même s’il a admis qu’il ne peut être sûr à 100%, arguant qu’une épidémie ne peut être évaluée de manière certaine que lorsque le nombre de malades devient insignifiant.



Une nouvelle feuille de route



Le praticien spécialiste a affirmé qu’un premier bilan a été fait avec le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Blida et l’ensemble du personnel soignant concerné par la prise en charge du Covid 19 et précisé que les résultats sont satisfaisants, ce qui a permis d’établir une feuille de route pour l’avenir. Cette dernière préconise qu’il faut aller sur le terrain pour identifier les gens qui restent porteurs de virus afin de les traiter et de mettre un terme à la maladie.

«Aujourd’hui, à Blida, les formes graves de la maladie sont moins fréquentes. Nous sommes pratiquement en phase de déclin de l’épidémie mais ceci ne veut pas dire que c’est définitif, que la bataille est remportée, loin de là. On ne sait pas si une deuxième vague peut survenir à n’importe quel moment. Si on se réfère au comportement de nos concitoyens constaté avec l’allégement du confinement où les mesures de prévention et de protection contre le virus et de la distanciation sociale n’ont pas été respectées, tout comme le port de masque, on peut dire que le risque d’une deuxième vague d’épidémie existe. Le risque sera plus sérieux et plus important en matière de nombre et plus délicat en matière de tableau clinique», a-t-il mis en garde, appelant les citoyens à respecter les mesures de protection. Et d’enchaîner : «Nous avons vécu une période très difficile, on n’aimerait pas en vivre une autre. Le personnel de la santé est très fatigué.»

L’infectiologue a assuré que beaucoup de progrès ont été réalisés et de gros efforts ont été consentis pour limiter et cerner la pandémie du Coronavirus. «Aujourd’hui, on veut en finir. Les citoyens doivent être très vigilant parce que nous ne sommes pas encore à la fin de l’épidémie et le virus est toujours présent», a soutenu le Dr Kaidi. S’agissant de la durée de l’épidémie, le médecin a soutenu qu’on ne peut s’avancer sur la question tant que c’est un paramètre que tout le monde ignore y compris les chercheurs, les scientifiques, les épidémiologues et les infectiologues. «Ce qui nous mène à penser qu’il faut réfléchir dès aujourd’hui au déconfinement et à la manière avec laquelle il doit se faire et les mesures à prendre parallèlement», a-t-il préconisé. Sur le plan sanitaire, il a indiqué que le confinement à domicile est une arme solide de lutte contre cette pandémie, mais qu’elle est limitée dans le temps. «On ne peut pas éternellement mettre la population en confinement. Il y a des retombées sociales et économiques qui doivent être prises en considération», a-t-il estimé.



Port du masque, une mesure obligatoire pour tous les citoyens



Le Dr Kaidi a salué la décision prise par le ministre de Santé concernant le port obligatoire du masque. «C’est une bonne chose. Elle doit être appliquée rigoureusement», a-t-il considéré en précisant que le port de masque est une mesure de prévention et de lutte contre la transmission de ce coronavirus. Selon lui, il faut obliger les citoyens à respecter la distanciation sociale c’est la distance de 1 m à 1,5 m entre deux personnes dans les lieux publics. «Tous ces éléments seront obligatoires à l’avenir, ce qui va changer le quotidien du citoyen et c’est la seule solution pour venir à bout du Covid-19. Cela va nous aider à freiner la propagation de l’épidémie dans un premier temps est l’endiguer dans un avenir, que j’espère assez proche», a-t-il souhaité.

Kamélia Hadjib