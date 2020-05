Lutte contre la propagation de virus Covid-19 : L’impératif de la généralisation de l’utilisation du masque

Après le constat de la persistance de l’épidémie au niveau de territoire national, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire, à partir d’aujourd’hui, le port du masque pour les commerçants et les clients.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière avait affirmé que si la propagation du Covid-19 persiste et qu’elle n’est pas maîtrisée, l’éventualité de généraliser le port du masque à tous les citoyens n’est pas à écarter. M. Abderrahmane Benbouzid lie cependant cette mesure à l’impératif de la disponibilité des bavettes au niveau des pharmacies.

La décision est saluée par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie qui recommande l’obligation du port du masque, par la force de la loi, si nécessaire. Un de ses membres fait savoir que les masques doivent être portés systématiquement par tous. Ils sont utiles pour ne pas diffuser la maladie par les postillons, la toux et les éternuements. Il est prouvé que si l’on porte des masques et si l’on respecte les règles de distanciation, il n’y aura pas de risque de transmission du virus», a assuré à El Moudjahid, M. Mohamed Bekkat Berkani qui rappelle que ce virus se transmet par les gouttelettes respiratoires et par contact étroit. Il affirme que l’Algérie, tout comme le reste du monde, traverse une grave crise sanitaire et de ce fait, les citoyens, a-t-il poursuivi, doivent savoir que ce n’est pas aussi facile pour les services sanitaires de continuer sous cette pression. «Nous enregistrons quotidiennement plus de 100 cas, alors que d’autres pays sont dans le zéro cas, et nos concitoyens continuent de se comporter comme si de rien n’était», a-t-il regretté. Pour le président de l’Ordre des médecins, le port obligatoire du masque n’est pas suffisant si les gens ne respectent pas les autres règles sanitaires, notamment dans l’espace public, les centres commerciaux, les banques et bureaux de poste.

Il appelle les pouvoirs publics à se prononcer sur la question de la disponibilité des masques. «S’il y a une quantité suffisante pour la population, à ce moment là, le port des masques devrait être obligatoire», a-t-il suggéré, affirmant que la disponibilité des masques ne devrait pas constituer un problème pour les citoyens du moment où il existe d’autres solutions comme la fabrication de masques alternatifs à la maison. Le plus important, selon lui, est d’utiliser les masques recouvrant les voies respiratoires et la bouche pour empêcher que la toux ou le reniflement projette le virus dans l’environnement, donc vers d’autres personnes, plus particulièrement dans les espaces où la distanciation n’est pas respectée.

Le Pr Berkani indique par ailleurs que la commission scientifique recommande aux autorités de décréter le confinement total, notamment en prévision des fêtes de l’Aid El Fitr. Pour lui «les Algériens doivent admettre qu’il n’y aura pas de fête de l’Aid cette année et «le plus dangereux est le fait de sous-estimer les risques de propagation, en cas des échanges de visites familiales» qui peuvent créer «un nouveau cluster, et ainsi le risque d’un effet de rebond et d’une deuxième vague de contamination».

«L’indentification de nouveaux cas dans des wilayas qui étaient épargnées jusque-là prouve que «le risque est toujours là», dit-il. Pour le membre de la commission scientifique pour le suivi de l’évolution de la pandémie de Coronavirus, «une simple recommandation des pouvoirs publics ne suffira pas ; les services de sécurité devront agir pour imposer le respect des règles sanitaires et des mesures de confinement».

Il ajoute que le relâchement et le laxisme peuvent également conduire à des résultats désastreux malgré les efforts des autorités pour contourner cette épidémie.

M. Berkani explique que pour la préservation de la santé publique, «chaque citoyen devrait se considérer comme potentiellement porteur du virus, même quand il se sent en bonne santé, pour veiller à ne pas contaminer les autres».

M. Berkani incite la population à porter les masques et ne pas sous-estimer les risques. Le port du masque anti-projection doit être obligatoire et généralisé dans l’espace public. Cette mesure ne peut avoir un impact épidémiologique sur la circulation du virus que si tous les citoyens s’astreignent à l’appliquer dès qu’ils sortent de leurs domiciles. Il ajoute qu’«il faut que les service administratifs des wilayas et des communes publient des directives dans ce sens afin d’inciter la population à plus de rigueur».

Tahar Kaidi