Ecoles privées : Le paiement des frais du troisième trimestre exigé

De nombreuses réclamations ont été reçues par l'Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement, de la part de parents d’élèves, dont les enfants sont scolarisés dans des écoles privées.

Et pour cause, ces dernières exigent le paiement des frais du troisième trimestre de l’année scolaire 2019/2020 qui a été annulé, comme annoncé le 10 mai dernier par le Conseil des ministres qui n'a maintenu que la tenue, en septembre prochain, des examens du BEM et du bac. Les élèves ne retourneront pas à l'école et seuls les deux premiers trimestres seront comptabilisés pour le passage aux niveaux supérieurs.

Cependant, et en dépit de cette décision, certains établissements privés demandent aux parents de payer les frais de scolarité du troisième trimestre, dénonce l’APOCE dans un communiqué posté sur sa page Facebook. L’APOCE précise avoir reçu des dizaines de réclamations de la part des parents d’élèves contestant des pratiques jugées «illégales» de ces établissements qui exigent aux parents de payer la dernière tranche des frais de scolarité sans que les élèves bénéficient de cours depuis le 12 mars dernier suite aux mesures préventives prises par le gouvernement en vue de freiner la propagation de l’épidémie du Coronavirus. L’organisation que préside Mustapha Zebdi s’engage à aider les parents d’élèves.

«Les services de ces établissements ne se limitent pas qu’à l’enseignement, mais concernent aussi la restauration, le gardiennage et les cours de rattrapage», explique-t-elle. Imposer le payement des frais du 3e trimestre est «illégal et abusif», dit-elle, et ces écoles menacent de ne pas remettre les dossiers scolaires des élèves. Face à cette situation, l’APOCE propose de payer un tiers des frais de ce troisième trimestre afin de permettre aux établissements de couvrir les charges d'autres activités et promet aux parents de les accompagner dans toutes les procédures concernant cette affaire. Pour le syndicaliste et expert en questions sociales, Noureddine Bouderba, le fait de s'acquitter du tiers des frais veut dire en réalité le paiement de la totalité des charges réellement engagées par ces écoles puisque les frais variables ne sont pas dépensés. Autrement dit, les parents d'élèves prennent en charge la totalité des dépenses réelles et, partant, supportent le risque de l'investissement de ces écoles. Le syndicaliste souligne que ce risque doit être pris en charge par l'investisseur et non pas par le client pour un service non rendu. À propos du coût de scolarité, Bouderba précise que les parents d’élèves ont, pour la plupart, perdu la totalité ou une partie de leur salaire et des revenus pendant cette période de confinement. «La solution, aussi bien pour les salariés que pour l'aide éventuelle aux artisans et aux entreprises en difficulté, doit être trouvée dans un cadre global avec l'État, et non pas l’imputer aux parents d'élèves», a-t-il estimé.

Salima Ettouahria