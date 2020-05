Huawei Algérie : Don d’équipements multimédias

Huawei est un partenaire dans la lutte contre la pandémie Covid-19 en Algérie et en Afrique.

Le géant chinois des télécommunications, qui est l'un des principaux fournisseurs de l’Algérie d'infrastructures et de dispositifs intelligents en matière de technologies de l'information et des communications (TIC), a fait plusieurs dons à l’État et à la société civile. Le dernier en date est celui remis au Réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant (NADA) comportant un lot de 3.000 bavettes. Le directeur de Huawei Algérie, Lin Jeremy, a indiqué, lors de la cérémonie de signature de la convention, qu’à travers cette action, la compagnie «démontre, une fois de plus, son engagement continu pour soutenir les associations locales et leur fournir de l’aide afin de faire face à la pandémie Covid-19». Huawei Algérie a aussi offert à l’Algérie des équipements multimédias pour soutenir l’activité économique et les échanges professionnels, et aider à lutter contre cette épidémie.

Un lot de 200.000 masques chirurgicaux individuels de protection a été remis par les responsables de Huawei Algérie au ministère délégué à la Production pharmaceutique.

«Présente en Algérie depuis 20 ans, Huawei assume, à travers ces dons et cette assistance logistique, ses responsabilités sociales envers l’Algérie. Pour soutenir les efforts consentis dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, Huawei continuera ses contributions locales et ses efforts pour développer, avec ses partenaires, le secteur des TIC en Algérie», a précisé Lin Jeremy. Par ailleurs, Huawei a toujours considéré l’Algérie comme un partenaire stratégique important dans le but d’améliorer les services des télécommunications en Algérie. Parallèlement, le géant chinois coopère activement pour accélérer la numérisation et renforcer le développement économique et aider l’Algérie à devenir le leader des TIC dans le continent africain.

Mohamed Mendaci