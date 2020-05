Port obligatoire du masque : Les commerçants se disent prêts

Le port du masque par les commerçants sera obligatoire, dès aujourd'hui, comme l'avait annoncé, jeudi dernier, le ministre du Commerce à Oran. Kamel Rezig a averti que les contrevenants encourent des sanctions sévères, soit la fermeture du magasin pour une durée d’un mois.

Les commerçants se préparent à appliquer cette directive. Farid, gérant d’une superette à la rue Ferhat-Boussaâd, assure être fin prêt à s'y conformer. «Cela fait un peu plus de deux semaines que nous avons constitué des stocks de masque au profit de nos employés», a-t-il révélé, ajoutant que depuis le début de la pandémie, il a également imposé à ses clients le port du masque pour entrer au sein de son espace commercial. Farid appelle, à cette occasion, les citoyens à respecter scrupuleusement cette obligation et rappelle que toute personne qui se présentera dans son magasin sans masque se verra refuser l’accès. «La lutte contre cette pandémie et la préservation de la santé publique exigent d’être fermes. Donc, je ne serai plus tolérant, car il y va de notre santé», a-t-il soutenu.

Pour sa part, Khaled, exerçant à Alger-Centre, affirme avoir déjà adopté le port obligatoire du masque dans son espace de vente, tant pour les clients que pour ses employés. «Cela fait plusieurs semaines que nous avons rendu obligatoire le port de ce moyen de protection», a-t-il confié. Il se dit prêt à respecter la directive du ministère. «Nous saluons cette décision qui vise avant tout à nous protéger. En effet, il faut savoir que nous sommes extrêmement exposés et nous craignons d’être en contact avec un client porteur», a-t-il poursuivi. Khaled considère que c’est par la bonne volonté de tout à chacun que l’on pourra réussir à vaincre ce dangereux virus.

De son côté, Aymen, un buraliste, a déclaré s’y être pris un peu tard, mais il a toutefois réussi à obtenir des masques lavables et réutilisables. «Je suis seul dans mon commerce et les masques que j’ai pu obtenir me suffiront largement», a-t-il dit.

De son côté, Amina, une pharmacienne exerçant non loin de la place Émir-Abdelkader, a révélé avoir vendu énormément de bavettes et de masques de protection au profit des commerçants. «Nous recevons, depuis ces dernières semaines, plusieurs commerçants de la capitale qui veulent s’approvisionner en masques et se conformer aux directives des pouvoirs publics», a-t-elle affirmé, avant de rassurer sur la disponibilité de ce produit. Sur ce même registre, elle a tenu à se réjouir du fait que plusieurs associations de proximité ont entamé, ces derniers jours, des opérations de distribution de bavettes au profit des citoyens et des commerçants. «Cette action citoyenne a permis de désengorger les pharmacies et à sensibiliser davantage la société sur l’importance fondamentale de se couvrir la bouche pour faire barrière au Covid-19», a souligné la pharmacienne.

