Le docteur Sahel Makhlouf, professeur à l’université d’Alger 3, juriste et spécialiste en relations internationales : «La position algérienne dans le dossier libyen dérange des intérêts»

Abdelmadjid Tebboune a, par ailleurs, affirmé que l’Algérie est en faveur de la légitimité populaire et souhaite que la solution soit libo-libyenne, indiquant que rien ne se décidera sans l’Algérie. Pour mieux comprendre les dernières évolutions dans ce pays voisin, nous avons contacté le docteur Sahel Makhlouf, professeur à l’université d’Alger 3, juriste et spécialiste en relations internationales.

El Moudjahid : Quelle est la situation actuelle en Libye ?

Dr Sahel : La situation est non seulement très complexe mais aussi trop tendue du fait de la poursuite des affrontements armés, notamment ceux liés à l’action militaire lancée par Haftar depuis des semaines et qui a échoué à réaliser l’objectif stratégique qui consistait à prendre la capitale Tripoli. En outre, la circulation des armes est encore trop importante et la menace terroriste persiste, ce qui fait que le chaos est maître de la situation. D’autre part, il y a toujours les ingérences et interférences étrangères qui compliquent encore plus l’équation, en embrasant le conflit dans le sens qui cadre avec leurs intérêts géopolitiques, géostratégiques et principalement géoéconomiques. Les politiques interventionnistes font perdurer les souffrances du peuple libyen. C'est là toute la complexité de la situation actuelle en Libye. L’heure est grave et c’est aux Libyens de se retrouver pour construire l’avenir. La situation est complexe et difficile mais il faut toujours garder espoir, car la solution politique à cette crise est possible. Dès lors, il faudrait mettre fin à toute ingérence et interférence, donner la priorité aux intérêts suprêmes du peuple Libyen et prendre en considération l’impact de la crise sur la sécurité et la paix tant au niveau régional qu’international. Par ailleurs, la communauté internationale doit contribuer à rapprocher les différentes parties. Les efforts doivent converger à mettre les Libyens ensemble, ensuite c’est à eux qu’il appartient de trouver une solution permettant de faire franchir à leur pays ce cap difficile. Les Libyens doivent discuter entre eux l’idée essentielle qui consiste à trancher que la solution doit être libyenne entre Libyens et pour la Libye. Pour autant, le dialogue interlibyen est la seule voie par laquelle on peut construire la paix, à condition que ce dialogue soit sans interférences étrangères, car c’est très important pour qu’il réussisse. L’histoire nous a tout le temps démontré que les interférences créent des problèmes, en raison des agendas divers et des intérêts inavoués.

Pensez-vous que des puissances occidentales ont contribué à la déstabilisation de ce pays ?

Toutes les parties qui ont réfléchi et mis en œuvre l’intervention militaire en Libye sont responsables du désastre que connaît ce pays. L’histoire retiendra également que toute cette logique interventionniste destructrice a été conjointement conçue par des milieux politiques et intellectuels occidentaux. Ceux qui ont ouvert la boîte de Pandore savaient bien que la situation allait dégénérer et le seul perdant demeure le peuple libyen.

Quel est le risque pour notre pays et pour la région entière ?

Le risque est important pour tout le monde. Les incidences de la crise libyenne sont totalement claires sur la sécurité de la région et même au-delà. Le risque de déstabilisation est toujours établi tant que la crise libyenne n’a pas trouvé de solution. La perception de la notion de sécurité dans les études sécuritaires modernes peut être considérée aussi comme un problème ou un dilemme, comme dirait Barry Buzan. C’est pourquoi l’exigence de trouver pour la Libye une solution politique consensuelle, la mise en place d’institutions fortes, d’une armée unie, des services de sécurité et d’un Etat stable sont des déterminants qui constituent, à la fois, la fin de la crise en Libye mais aussi une sécurisation de la région et même à un niveau suprarégional. Tous les observateurs avertis s’accordent à dire que la situation en Libye est la plus inquiétante de tous les problèmes existants dans la région et même ailleurs. Donc, le risque est grand, surtout si l’absence d’accord devait persister. Cela démontre que la crise libyenne reste dangereuse pour le peuple libyen, pour son voisinage, et a peut-être même une dimension extrarégionale.

Pourquoi la diplomatie algérienne, qui préconise le règlement pacifique des conflits, dérange-t-elle autant ?

L’histoire a finalement toujours donné raison à notre pays quant à la justesse de ses positions en matière de politique étrangère. Elles sont compatibles avec les principes du droit international et les principes fondateurs de sa politique étrangère, notamment le respect des souverainetés nationales, le refus d’ingérence dans les affaires internes ainsi que le soutien à la lutte des peuples pour leur libération.

En Libye, l’Algérie a depuis le début mis en garde contre le danger des solutions militaires et a toujours soutenu la solution politique comme étant la voie la plus adéquate à résoudre la crise. L’Algérie a une grande capacité d’écoute et de rassemblement. Des Libyens de toutes les régions, de toutes conditions, de toutes obédiences politiques lui font confiance car ils sont convaincus qu’elle ne s’ingère pas dans leurs affaires intérieures, qu’elle veut les aider sans calcul et contribuer positivement à la solution de la crise. C’est peut-être tout cela et peut-être aussi la constance de ces positions, qui dérangent. Ce constat général sur la complexité et la dangerosité de la situation en Libye doit inciter tout le monde à trouver une issue urgente à ce conflit et qui ne peut être que politique.

S. K.