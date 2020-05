Actions de l'Algérie au profit des pays voisins : Une tradition jamais démentie

C'est le cas pour le Niger avec une aide composée de 57 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ce don octroyé par le gouvernement a été acheminé à bord de deux avions de transport de l’Armée nationale populaire depuis la base aérienne de Boufarik (Blida). A son arrivée à Niamey (Niger) la cargaison a été accueillie par le ministre de l’Action humanitaire, Magagi Lawan, et l’ambassadeur, Ali Drouiche.

Le ministre nigérien a transmis, au nom des bénéficiaires, au président Abdelmadjid Tebboune, les salutations fraternelles et les remerciements d'Issoufou Mahamadou, président du Niger». En outre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a demandé, la semaine dernière, au Haut commandement de l’ANP de mettre à la disposition du peuple sahraoui un hôpital de campagne dans la wilaya de Tindouf. Cette infrastructure a pour mission d’assurer toutes les prestations et l’assistance médicales nécessaires au peuple sahraoui en cette période de pandémie de coronavirus, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), la semaine dernière. Le MDN explique que cette démarche s’inscrit dans le cadre du raffermissement des efforts de solidarité et de promotion des relations humaines et fraternelles entre l’Algérie et le Sahara occidental.

En visite sur les lieux, et dans une déclaration à la presse, le président de la République arabe sahraouie, Brahim Ghali, a vivement salué «l’importante démarche entreprise par l’Algérie, à travers l’Armée nationale populaire et sur décision du président Abdelmadjid Tebboune, de déployer un hôpital militaire de campagne, doté de divers services sanitaires et d’équipements modernes, pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus». L’Algérie a aussi acheminé 11 tonnes de denrées alimentaires au profit de la communauté algérienne en France et plus précisément dans les villes de Lyon, Marseille, Nice, Grenoble et Saint-Etienne. Cette aide destinée aux associations caritatives algériennes de France a été envoyée par le biais d’un vol spécial de la compagnie Air Algérie. A cela s’ajoute l’envoi de centaines d’exemplaires du Saint Coran. Par ailleurs, il convient de signaler que pour la réussite de l’opération, deux ministres ont été pleinement mobilisés. Il s’agit en l’occurrence de celui des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, et du secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Rachid Bladhane. Ce dernier a rappelé le rôle prépondérant du ministère des Affaires étrangères dans cette action de solidarité. Le ministère des Affaires étrangères a contribué pour acheminer ces aides offertes par des hommes d'affaires et des industriels.

Sami Kaidi