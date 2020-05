Royaume-Uni : Londres promet de tester tous les résidents de maisons de retraite

Le gouvernement britannique a promis vendredi dernier de tester d'ici à début juin tous les résidents de maisons de retraite en Angleterre, qu'il est accusé d'avoir négligés malgré des milliers de morts du nouveau coronavirus dans ces établissements.

«Nous testerons tous les résidents et tous les employés de nos maisons de retraite en Angleterre entre maintenant et début juin», a assuré le ministre de la Santé, Matt Hancock, lors d'une conférence de presse. Les maisons de retraite paient un lourd tribut à la pandémie de coronavirus au Royaume-Uni.

Au total, 12.526 personnes vivant dans ces établissements en Angleterre et au Pays de Galles sont décédées des suites de la maladie Covid-19 en deux mois, entre le 2 mars et le 1er mai, selon une étude du Bureau national des statistiques (ONS) publiée vendredi. Parmi elles, 9.039 personnes sont mortes dans ces structures, soit 72,2% des décès, et 3.444 personnes sont décédées à l'hôpital (27,5% des décès).

Selon l'ONS, plus d'un quart des décès de résidents de maisons de retraite sur cette période étaient liés à l'épidémie.

Le Premier ministre Boris Johnson a reconnu mercredi au Parlement que le nombre de morts dans ces établissements était «trop élevé».