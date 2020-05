Traitements pour le Covid-19 : Des centaines d’essais cliniques en cours

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a noté vendredi dernier que des centaines d'essais cliniques étaient en cours pour voir si certains médicaments et certaines thérapeutiques sont sûrs et efficaces contre le Covid-19. «Il y a des centaines d'essais cliniques qui sont en cours et la raison pour laquelle nous devons attendre les résultats de ces études est qu'ils évaluent comment ces médicaments fonctionnent pour empêcher l'infection, empêcher quelqu'un de développer des maladies graves et éviter la mort, et combien ils sont sûrs, s'ils ont des effets secondaires», a indiqué Maria Van Kerkhove, responsable technique du programme d'urgence sanitaire de l'OMS, lors d'un point de presse à Genève.

«A l'heure actuelle, l'OMS a lancé ‘‘l'Essai de solidarité’’ qui est un essai clinique concentré sur certains médicaments, certaines thérapeutiques, pour voir s'ils sont sûrs et efficaces face au Covid-19. Il y a plus de 2.500 patients impliqués dans cet essai clinique multilatéral», a-t-elle précisé.