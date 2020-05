OMS : Bientôt une banque de partage scientifique sur le nouveau coronavirus

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) va lancer une plate-forme de partage de données et de licences de droits de propriété intellectuelle pour assurer l'accès du plus grand nombre aux découvertes médicales et technologiques réalisées dans la lutte contre le nouveau coronavirus, a annoncé vendredi dernier son directeur général. Avec les présidents du Costa-Rica, Carlos Alvarado, et du Chili, Sebastian Piٌera, Tedros Adhanom Ghebreyesus a appelé un maximum de pays et d'acteurs de la recherche à participer de façon «volontaire» à la création de cette plate-forme coopérative. Il s'agit selon eux de mettre sur pied «une banque de données de technologie médicale pour des vaccins, des médicaments, des diagnostics et tout autre instrument» de lutte contre la maladie Covid-19 qui a fait plus de 300.000 morts depuis son apparition en Chine fin 2019.

Sur cette plate-forme pourront être partagés gratuitement «de la connaissance, des données et des droits de propriété intellectuelle sur des instruments existants ou nouveaux», ont-ils précisé.