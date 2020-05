Avec cette version adaptée aux mesures de lutte et de prévention contre le coronavirus, il est possible de suivre un riche programme d’événements en streaming et d’interagir avec les invités nationaux et internationaux qui ont répondu à l’appel via les canaux sociaux du salon (Facebook, Instagram, Twitter) et des chaînes de radio qui retransmettent tous les événements en direct.

Cette manifestation annonce 140 invités du monde entier et plus de 60 rencontres transmises sur les ondes.