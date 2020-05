Bordj Bou-Arréridj : Un septuagénaire assassine son neveu

Un septuagénaire a blessé son frère et a tué son neveu de 32 ans à l'aide d'une arme à feu. Il a été appréhendé et présenté devant les juridictions compétentes afin de déterminer les circonstances du drame. Une querelle avait éclaté entre ces personnes à cause d'un différend sur la propriété des terres situées dans un village de la commune d’El Euch.

F. D.