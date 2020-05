Boumerdès : Les corps sans vie de 4 enfants repêchés dans un bassin à Naciria

Les services de la Protection civile de la wilaya de Boumerdès ont repêché, dans la nuit de vendredi à samedi, les corps sans vie de 3 garçons et une fille, âgés de 7 à 11 ans et issus de deux familles, noyés dans un bassin d’eau dans la commune de Naciria à l’est de Boumerdès, a-t-on appris, samedi, de la Protection civile de la wilaya. Le lieutenant Bechachia Hocine, chargé de la communication de la protection civile de la wilaya a indiqué à l’APS que les unités de la Protection civile de Bordj Menaïel et de Baghlia, appuyées par l’unité marine de ce corps de sécurité, sont intervenues, après la rupture du jeûne, pour repêcher les corps de quatre enfants morts noyés dans un bassin d’eau dans le village de Labridj dans la commune de Naciria à l’est de Boumerdès. Les dépouilles ont été transférées à la morgue de l’hôpital de Bordj Menaïel, selon la même source.

Le wali de Boumerdès, Yahia Yahiatène, accompagné du directeur de la Protection civile ainsi que des autorités sécuritaires et locales, s’est déplacé sur le lieu du drame pour présenter les condoléances aux familles des victimes.