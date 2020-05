Béjaïa : Saisie de 4.800 bouteilles d’alcool et d’engins de travaux publics

Les gendarmes de la brigade d’El Kseur et suite à une tournée de contrôle sur l’axe routier entre El Kseur et Adekar ont intercepté un véhicule conduit par le dénommé B. A. âgé de 31 ans, originaire de Bejaia.

Après une fouille du véhicule, les gendarmes ont mis la main sur une quantité de 4.800 bouteilles de boisson alcoolisée dans la malle arrière de la voiture et estimée à un montant de 96 millions de centimes.

Après avoir saisi le procureur de la république près le tribunal d’Amizour, la marchandise prohibée a été saisie et remise au service des domaines et un procès-verbal d’audition de l’auteur de l’infraction a été rédigé et transmis aux services judiciaires compétents.

Par ailleurs, les gendarmes de la brigade territoriale de Bejaia et lors d’une patrouille ont interpellé deux citoyens âgés de 72 ans et 34 ans qui ont effectué des travaux de terrassements illicites sur deux terrains à Tala Hamza et Taghezouit à l’aide de deux engins de travaux publics sans autorisation ni permis de construction. Après information du procureur de la république près le tribunal de Bejaia, les procédures réglementaires ont été effectuées et les deux engins ont été mis en fourrière et un PV d’audition a été établi et transmis à la justice.

M. Laouer