Sétif : 650 affaires de criminalité traitées

Plus de 650 affaires de lutte contre la criminalité urbaine ont été traitées par les services de la police judiciaire au mois d’avril. Un bilan mensuel qui fait état de l’arrestation de 832 personnes dont 33 femmes, et le placement de 47 individus sous mandat de dépôt, indique la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. 63,07% de ces cas ont trait à des atteintes aux biens publics, alors que 11,53% concernent des atteintes aux personnes, au moment où les atteintes aux biens des personnes atteignent un seuil de 05,53% et les atteintes à l’économie sont de l’ordre de 4,46%. S’agissant du trafic de drogue, les services de la police judiciaire ont traité 90 affaires et procédé à l’arrestation de 126 mis en cause dont 21 ont été placés sous mandat de dépôt, ainsi qu’à la saisie de 560 g de kif traité, de 1005 comprimés psychotropes et 60 flacons liquides de la même substance.



Saisie de 20 quintaux de viande blanche



Les éléments de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale de Sétif ont procédé ces derniers jours à la saisie d’une importante quantité de viande blanche impropre à la consommation. Exploitant des informations faisant état de l’existence d’un abattoir clandestin, les éléments de cette compagnie qui ont effectué une perquisition ordonnée par le procureur de la république près le tribunal de Sétif ont procédé à la saisie d’une quantité de viande blanche, indique la cellule de communication du groupement territorial de la gendarmerie nationale en présence d’agents de la direction du Commerce et d’un médecin vétérinaire. Une procédure judiciaire a été établie à l’encontre des contrevenants.

F. Zoghbi