Envenimation scorpionique : Intensifier la collecte de scorpions pour baisser le risque

L’expert à la Commission nationale de prévention contre l'envenimation scorpionique, le Dr Mohamed Lamine Saïdani, a appelé à l'intensification des opérations de collecte des scorpions à même de contribuer à la réduction du risque d'envenimation scorpionique qui cause souvent la mort.

«Une baisse sensible des cas d'envenimation scorpionique, et par conséquent de décès, a été enregistrée au niveau de certaines wilayas qui organisent des opérations de collecte de scorpions», a fait savoir l’expert dans une déclaration à l’APS.

Le Dr Saïdani a appelé à favoriser les opérations de collecte entre 18h et minuit, à l’aide de rayons ultraviolets à l’intérieur des maisons et ce, durant la période allant de fin avril jusqu’au mois de septembre, à savoir : la période de reproduction de cet insecte durant laquelle il s'introduit dans les zones rurales en quête de nourriture. Les accidents inhérents aux envenimations scorpioniques se multiplient entre les mois de juin et d’août notamment au niveau des régions du Sud du pays marquées par des températures caniculaires, a-t-il précisé, ajoutant que le scorpion s'introduit dans les maisons, à la recherche de l’humidité. Les enfants et les personnes âgées sont les plus exposés aux piqûres scorpioniques, et par conséquent à la mort, a-t-il relevé.

De son côté, le Dr Farida Aliane, chargée du ‘‘programme Scorpions’’ au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a fait état d’un total de 46.000 piqûres scorpioniques et 39 décès dus à l'envenimation scorpionique enregistrés en 2019. Les wilayas du Sud enregistrent le plus grand nombre de piqûres scorpioniques, dont El-Oued (plus de 6.000 piqûres), Biskra (près de 5.000 piqûres), Adrar (4.600 piqûres), M’sila (3.759 piqûres) et Djelfa (3.648 piqûres).

Même les wilayas des Hauts plateaux et côtières ne sont pas à l’abri de ces attaques, à l’instar de la wilaya d’El Bayadh (2.304 piqûres), Médéa (1.004 piqûres), Batna (1.429 piqûres) et Mostaganem (115 piqûres), a-t-elle indiqué. Il y a lieu de souligner que la wilaya de Biskra vient en tête, en terme de nombre de décès avec 7 morts, suivie de Ouargla (5), Adrar (4), Batna, Tamanrasset et Ghardaïa (3 morts chacune), Laghouat, Djelfa, Msila et Illizi (2 morts chacune). Dans le même sillage, le Dr Aliane a indiqué que 70% des cas de décès sont des enfants âgés de 1 à 15 ans.

Se disant satisfaite de la disponibilité, en nombre suffisant pour répondre à la demande nationale, du sérum anti-venin de scorpion et d'autres médicaments indispensables ainsi que de l'actualisation du guide référentiel de prévention et de ciblage des zones exposées à ce risque, le Dr Aliane a souligné que «la protection des envenimations scorpioniques nécessite l'implication de tous les secteurs afin d'améliorer la situation».

Rappelant l'élaboration du plan national de lutte contre les envenimations scorpioniques 2019-2023 par le ministère de la Santé, le Dr Aliane a expliqué que la hausse du nombre des cas d'envenimations s'explique par l'absence de l'éclairage public, le jet anarchique de déchets ménagers et les constructions illicites sur les foyers des scorpions, outre l'insouciance des citoyens en dépit des campagnes de sensibilisation. A rappeler que plusieurs wilayas procèdent à l'extraction du venin scorpionique pour la production de l'antidote, notamment M'sila et Ouargla.