Bordj Bou-Arréridj : Les marchés clandestins pullulent

La fermeture des marchés quotidiens des fruits et légumes de Bordj Bou-Arréridj a poussé beaucoup de commerçants pénalisés par cette situation à choisir les rues pour installer leurs étals.

Optant principalement pour les sorties des localités comme le chef-lieu de wilaya, ils proposent leurs marchandises à même le trottoir. Des espaces devenus de petits marchés qui attirent de plus en plus de clients intéressés par cette offre aussi bien pour les produits que pour les prix.

Ces marchés de fortune perturbent la circulation automobile, causent des accidents et posent aussi un problème de santé publique.

Ces lieux ne sont pas propres puisqu’ils ne sont pas adaptés pour cette activité, la vente se faisant sans aucune organisation. Cette activité n’est pas autorisée puisque la vente en pareils endroits est soumise à l'accord du président de l’APC, ce qui n’est pas le cas actuellement pour ces commerces illicites qui ont poussé comme des champignons.

Beaucoup de voix se sont élevées pour réclamer leur éradication, mais aucune action n’a été entreprise par les élus, ce qui a conduit à une prolifération du phénomène qui touche tous les accès du chef-lieu de wilaya, particulièrement depuis le début du mois béni. Contactés, les responsables de l’APC déclarent vouloir organiser l’activité. Ils proposent l’aménagement de 13 sites pour l’installation de ces marchands pour couvrir tous les quartiers de la ville. Le directeur par intérim de la direction du Commerce lance un appel aux commerçants concernés pour se rapprocher de l’APC afin de régulariser leur situation. Dans le cas contraire, des sanctions peuvent aller jusqu’à la saisie des produits mis en vente et des véhicules.

Les responsables cherchent à apaiser une situation provoquée par la pandémie qui a poussé les marchands de légumes au chômage et qui cherchent un moyen de subsistance.

F. D.