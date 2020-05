Grand angle : Mauvaise nouvelle

Il ne fait pas l’ombre d’un doute que l’assassinat du colonel, Oumar Abba Soumaré, commandant du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) dans le centre ville de Gao, n’augure rien de bon. En réalité cela vient confirmer la dégradation continue de la situation sécuritaire au Mali, notamment au centre et au nord du pays. Mais pas seulement. Cet assassinat est aussi et surtout un coup très dur porté à la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation issu du processus d’Alger. Et à coup sûr, les acteurs en charge de cet accord s’en seraient bien passés, alors que l’on ne cesse d’affirmer que l’Accord est «le seul cadre qui trace le chemin de la paix au Mali». Dans un récent rapport, le Secrétaire général de l’ONU avait souligné que «l’exécution de l’Accord demeure la seule voie viable pour régler la crise complexe au Mali et jeter les bases de solutions durables pour la paix et la stabilité». Pour Antonio Guterres, «il est important de saisir qu’à ce stade critique, il n’existe pas d’autre option que cet accord». Dans le sillage de ce constat, la 38e session ordinaire du Comité de suivi de l’Accord

(CSA) s’est tenue fin février à Bamako, suscitant l’espoir de voir les réticences et obstacles, crées par certains acteurs signataires, en vue de bloquer la mise en œuvre des dispositions, levés. Mais il est à croire que le retour de la paix, qui ne peut se faire que par l’application de l’Accord qui, même s’il n’est pas parfait, demeure néanmoins le mécanisme approprié pour le règlement durable de la crise, n’arrange pas les affaires de certaines parties. L’insécurité et l’instabilité qui prévalent au nord du Mali permettent à des groupes de garder leur main-mise sur les trafics en tous genres auxquels ils se livrent. Le MOC, considéré comme l’embryon de la nouvelle armée nationale et qui réunit dans plusieurs localités du pays ex- combattant et élément de l’armée malienne (fama) ne peut dès lors que gêner les plans de ceux qui tirent profit de la situation actuelle. D’autant que ce mécanisme a pour objectif de réduire tout vide sécuritaire et de conduire le redéploiement progressif des forces de défense et sécurité du mali dans l’ensemble des régions du nord. D’où les attaques répétées contre ses responsables et ses soldats auxquelles s’ajoutent celles menées contre la force de la mission intégrée multidimensionnelle des Nations- unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). Elles ont toutes un seul but : celui de paralyser les opérations sur le terrain pour le laisser à la merci des groupes terroristes.

Nadia K.