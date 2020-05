Brexit : Climat tendu

Au terme d’une nouvelle semaine de négociations sur l’accord commercial du Brexit, le Royaume-Uni et l’Union européenne n’ont pas trouvé de terrain d’entente. Si la tension monte, Londres juge qu’il est encore possible d’éviter une sortie sèche de l’UE. Après une semaine de négociations sans résultats, les tensions entre Londres et Bruxelles sont montées d’un cran concernant le Brexit. «J'ai invité le Royaume-Uni à changer de tactique s'ils veulent vraiment un accord avec nous», a prévenu vendredi le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, lors d'une conférence de presse à Bruxelles. «Il y a encore aujourd'hui, pour tout vous dire, une réelle incompréhension» avec Londres, a ajouté le diplomate européen. «Nous sommes prêts à toutes les options, y compris au ‘no deal’ (l'absence d'accord, NDLR)», a-t-il prévenu. Au même moment, son homologue britannique David Frost fustigeait le «peu de progrès» accomplis et réclamait lui aussi «un changement d'approche» de Bruxelles avant les prochaines discussions. Les pourparlers doivent reprendre début juin et toute prolongation de la période prévue pour s'accorder sur la nouvelle relation doit être demandée avant le 1er juillet. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui a remporté les législatives de décembre sur sa promesse de «réaliser le Brexit» à tout prix, exclut catégoriquement d'étendre les discussions au delà de la fin de l'année 2020. Les Britanniques souhaitent que cela soit enfin «réglé», a-t-il répété cette semaine. Faute d'accord et de prolongation, les échanges seraient régis par les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), érigeant brutalement de nouvelles barrières commerciales et causant d'importants coûts pour les entreprises importatrices des deux côtés, et des retards à la frontière. Pour éviter un tel scénario, Bruxelles propose un accord sans droits de douane ni quota, en échange de concessions jugées inacceptables par Londres, notamment un alignement sur certaines normes européennes et un large accès aux eaux britanniques pour les pêcheurs européens. Faute de succès, les autorités britanniques se disent prêtes à ce qu'elles comparent au cadre régissant les échanges entre l'UE et l'Australie, ce qui revient quasiment aux règles de l'OMC. «C'est parfaitement faisable et satisfaisant», a assuré vendredi une source britannique proche des négociations, rejetant de nouveau une prolongation de la

période de transition.

R. I.