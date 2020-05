Discussions interafghanes : Des «échos positifs»

La recrudescence de la violence au pays des Mollahs n’altère en rien l’optimisme de Washington qui croit dur comme fer en une paix durable dans ce pays meurtri depuis quarante ans.

Selon le représentant spécial des Etats-Unis, Zalmay Khalilzad, un nouveau calendrier pour des discussions de paix inter-afghanes est en discussion et l'administration américaine reçoit des échos positifs sur la formation d'un gouvernement inclusif à Kaboul. Ces discussions inter-afghanes, qui auraient dû débuter le 10 mars, s'inscrivent dans le cadre de l'accord que Washington avait conclu en février avec les insurgés taliban, au Qatar et qui porte entre autre sur un retrait des forces armées américaines présentes dans ce pays depuis dix huit ans. M. Khalilzad a estimé qu'il serait préférable que ces discussions inter-afghanes débutent tant que les Etats-Unis conservent une présence militaire significative dans le pays. Des discussions qui devaient se matérialiser au mois de mars dernier, mais le différend qui opposait le président Ashraf Ghani à son rival Abdullah Abdullah sur la composition d'un gouvernement élargi d’une part et le rythme des échanges de prisonniers entre les talibans et Kaboul prévus par l'accord de Doha ont rendu cette étape du processus de relance de la paix difficile à réaliser. Le représentant américain a annoncé une prochaine visite à Kaboul pour faire bouger les lignes et parvenir à une désescalade de la violence ainsi qu’à la relance du processus d’échange des prisonniers.

Mardi dernier, deux attaques en Afghanistan ont soulevé la question de savoir si l'effort de paix américain pourrait s'effondrer. Une attaque contre la maternité d'un hôpital de Kaboul a tué 24 personnes, dont deux bébés. Un autre, lors d'un enterrement dans l'est du pays, a tué 32 personnes. M. Khalilzad a réaffirmé encore une fois la responsabilité du groupe Daesh et ce malgré la contradiction apportée par les autorités de Kaboul qui voient là l’œuvre des talibans. Ces derniers ont catégoriquement nié leur implication dans ce massacre. «Il y a des forces tel que l'Etat islamique qui ne voient pas la paix en Afghanistan dans son intérêt et tentent d'augmenter la violence pour saper les perspectives de paix», a déclaré Khalilzad. «Nous exhortons les deux parties à ne pas tomber dans ce piège mais bien à coopérer contre les terroristes. Donc, nous voulons que cela se produise le plus tôt possible pendant que notre présence est effective». Les principales dispositions de l'accord du 29 février - auxquelles le gouvernement afghan n'était pas partie prenante- impliquaient un engagement américain à réduire sa présence militaire à 8.600 d'ici la mi-juillet. Vendredi, le Pentagone a déclaré que les États-Unis poursuivaient leur retrait de l’Afghanistan en fonction du calendrier convenu avec les Taliban.

M. T.