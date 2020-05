Conjoncture : Rupture

Les recadrages budgétaires et des prévisions et en matière de mesures inscrites sous le chapitre de la relance économique et de l’investissement au titre de l’avant-projet de loi de finance complémentaire pour 2020 ont été certes dictées par cet impératif de révision des comptes imposé par la situation du marché pétrolier mondial et par conséquent, par ce souci d’adaptation des dépenses aux capacités et moyens de l’Etat.

Toutefois, on retient que cette mouture qui apporte ainsi les correctifs nécessaires par rapport aux précédentes projections- basées sur un baril de pétrole à 50 dollars et un prix de marché à 60 dollars- consacre le début d’une rupture avec un mode d’emploi révolu. L’orientation plaide ainsi la nécessité d’une vision économique nouvelle telle que déclinée dans le programme du Président de la république et ses engagements traduits à travers le plan d’action du gouvernement.

Cette nécessité de restructurer le modèle économique national dessine justement le cap stratégique de cette approche qui consiste à exploiter les potentialités de notre pays et ses innombrables ressources naturelles pour consolider ses capacités de croissance, et diversifier sa base économique.

Il s’agit de situer les opportunités et les risques de notre économie en ce qui concerne la composante du PIB, et la croissance pour un meilleur ciblage des priorités et des besoins en développement sectoriels. Cette urgence d’aller vers un nouveau régime de croissance implique de nouveaux mécanismes de régulation, et l’intégration à l’économie du savoir et de la connaissance. D’autres fondamentaux devront aussi guider cette démarche, notamment, la rénovation des systèmes de gouvernance, la promotion de l’entrepreneuriat national, les startups, en particulier, pour une meilleure insertion, dans le monde du travail et de la créativité, des diplômés universitaires porteurs de projets. Il s’agira surtout, de former les jeunes aux objectifs économiques et aux exigences des nouvelles technologies.

Autrement dit, il s’agit de former aux impératifs mondiaux et aux caractéristiques nationales, et d’assurer les meilleures conditions à la circulation du savoir. Des exigences qui résument parfaitement les enjeux et les défis auxquels devra faire faire face l’Algérie dans sa phase de transition vers un modèle de croissance inclusif et durable. Aussi, l’enjeu majeur consiste à reconstruire la confiance entre les institutions de l’Etat et la sphère des affaires pour bâtir un consensus, au demeurant indispensable, autour de la stratégie du gouvernement pour la relance de l’économie nationale.

D. Akila