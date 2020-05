USM Oran : le Doyen des clubs oranais en quête de résurrection

Le doyen des clubs oranais de football, l’USMO, est à la recherche de son lustre d’antan pour enclencher sa résurrection. Ayant passé plusieurs années au purgatoire, il fonde ses espoirs sur l’enfant du club, Benyoucef Boudkhil, bien parti pour prendre sa présidence.

L’ancien milieu de terrain des «Hamraoua» n’a pas attendu la tenue de l’assemblée générale de l’USMO, l’un des plus vieux clubs du pays (fondé en 1926), pour afficher ses ambitions de l’aider à retrouver la place qui était la sienne avant de sombrer, puisqu’il s’est chargé de lancer la machine dès l’intersaison. «C’est à l’USMO que j’ai fait mes premiers pas dans le football. C’est dans ce club aussi que j’ai fait toutes mes classes avant de rejoindre le MCO. C’est donc cette formation qui m’a permis de me forger un nom dans le monde du football, et à laquelle je me sens redevable, d’où l’engagement que j’ai pris sur moi de l’aider à retrouver son lustre d’antan», explique Boudkhil. Il a également appelé les anciens joueurs de l’USMO à adhérer à sa démarche en lui prêtant main-forte pour atteindre les objectifs qu’il a tracés. En s’investissant avant même qu’il ne soit officiellement plébiscité à la tête du club, cet ancien joueur a déjà réussi son premier objectif, en évitant, de surcroît prématurément, la relégation à l'USMO.

La prochaine étape de Benyoucef Boudkhil, comme il a tenu lui-même à s’engager, sera de «monter une équipe compétitive en vue de réussir des accessions successives pour au moins atteindre le deuxième palier dans les prochaines années».