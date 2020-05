Mana Hamoudi, entraÎneur de l’Étoile Sportive de Ben-Aknoun : «Notre étoile brillera avec l’accession»

Entretien réalisé par : Mohamed-Amine Azzouz

Ancien portier ayant fait les beaux jours de l’USM Blida et de l’USMM Hadjout, actuellement entraîneur de l’ES Ben-Aknoun, Mana Hamoudi effectue, de l’avis de tous au sein du club, un travail de premier ordre. Réputé pour ses compétences, son sérieux et sa rigueur dans la gestion de l’équipe, il est devenu un élément incontournable dans la famille de l’Étoile de Ben-Aknoun, qui tient plus que jamais à lui.

Dans cet entretien, il nous parle de tout ce qui touche son club et ses ambitions.

El-Moudjahid : Comment se porte Mana Hamoudi en cette période difficile de pandémie du Covid-19 et avec le mois de Ramadan ?

Mana Hamoudi : «Dieu merci, tout va relativement bien en ces durs moments de pandémie et de confinement. Ce n’est pas très évident à vivre. Toutefois, il faut prendre conscience que c’est la vie humaine qui est en danger et qu’il ne faut surtout pas négliger les barrières sanitaires décidées par les autorités compétentes pour y faire face. Respecter les consignes sanitaires et se prémunir au maximum des risques de contamination est la meilleure manière de combattre le coronavirus ‘‘Covid-19’’, en espérant l’anéantir. Certes, c’est une période difficile à vivre, mais, il faut affronter la situation avec courage et patience. Pour ce qui est du ramadhan, c’est un mois sacré qui est d’une très grande importance et valeur pour nous autres musulmans. C’est pourquoi, je m’y sens toujours bien et, malgré le confinement, on s’organise comme on peut pour rendre agréables nos journées. La foi en Allah nous rend plus forts et plus déterminés.»



Qu’en est-il de vos joueurs en raison de l’arrêt du championnat et par conséquent des entrainements depuis plus de deux mois à présent ?

«Il ne faut pas croire que parce qu’on évolue en Division nationale amateurs (DNA), on prend les choses à la légère. Loin de là ! On a pris nos dispositions. On a établi un plan de travail et donc un programme afin de permettre aux joueurs d’entretenir, dans la mesure du possible, leur condition physique, en s’entraînant individuellement, chacun chez soi et dans son environnement. Tous les joueurs sont astreints à le respecter. Ils suivent tous le même programme et on est en contact avec chacun d’entre eux, via viber. Certes, cela ne pourra jamais remplacer l’entraînement collectif, à proprement dit, toutefois, on fait avec les moyens du bord pour assurer un minimum de travail nécessaire. Car un arrêt qui dure longtemps est néfaste pour tout sportif. Lorsqu’on est athlète, on est tenu de respecter certaines règles. C’est ce qu’on s’attelle à faire avec nos joueurs, qui sont à notre écoute et qui se comportent admirablement d’ailleurs, comme on a pu le constater à travers nos communications vidéo via Viber.



Après trois belles saisons passées à la tête de l’ESBA, vous vous êtes retiré de la barre technique de l’équipe à l’intersaison passée, avant de revenir. Pourquoi cette séparation au moment où votre travail était apprécié de tous ?

«En toute modestie, je le dis parce que je n’aime pas trop parler de ma personne, on a réalisé avec l’aide des dirigeants du club et des membres de mon staff technique de belles choses lors de nos trois précédentes saisons, où à chaque fois, on jouait les premiers rôles, manquant de peu l’accession en Ligue-2 Pro. C’est parfois difficile de manquer de chance si près du but. Mais, tel était notre destin. A la fin de la saison dernière, c’est moi-même qui ait demandé au président de me libérer. Tout simplement parce qu’à ce moment-là, j’ai comme eu l’impression que je ne pouvais pas apporter un plus à l’équipe que j’ai dirigée trois saisons durant ; cela, malgré les bons résultats et les parcours positifs réalisés. Je me suis dit, qu’il valait mieux laisser quelqu’un d’autre à ma place, peut-être fera-t-il mieux que moi et ce dans l’intérêt de l’ESBA qui est devenu ma seconde famille».

Comment quitter un club où l’on se sent bien, qui accorde de l’importance à la stabilité et qui est bien géré ?

«C’est tout-à-fait juste ce que vous dites. Je vous le concède volontiers car c’est tout simplement la vérité. À l’ESBA, le président du club, Kamel Meberbeche, et l’administration sont très réglos. Ils gèrent le club d’une manière très professionnelle et sont rationnels dans leur gestion financière. Je peux même oser dire que l’ESBA, malgré un petit budget loin des sommes colossales que détiennent certains clubs, est gérée d’une manière très professionnelle. Les joueurs et le staff technique sont très bien pris en charge. Les moyens nécessaires sont mis à notre disposition pour pouvoir travailler sereinement et en toute confiance, dans un environnement propice, stable et apaisé, loin de toute anarchie et magouilles. De ce côté-là, il n’y a rien à dire. Le président fait honneur à ses engagements. Tout le monde perçoit ses indemnités dans les normes. Il est vrai que c’est loin d’être des sommes trop importantes, mais, on préfère, un tu l’as, que deux tu l’auras…»



Vous êtes finalement revenu après quelques journées de championnat sur insistance du président ?

«Exactement. Ça n’a pas trop bien marché pour l’équipe sur le plan des résultats. Le président m’a appelé. Il a demandé mes services et mon retour à la barre technique de l’ESBA. Il m’a même dit texto : «Je ne te demande pas ton avis, tu viens et c’est tout. L’équipe a besoin de toi». Franchement, je ne pouvais lui tourner le dos, ni à l’équipe d’ailleurs. Par respect au président, d’autant plus que nous avons toujours eu d’excellentes relations, je n’ai pu dire non. Et c’est donc convaincu que j’ai repris en main Ben-Aknoun, que je connais fort bien et où je n’allais pas me sentir dépaysé.

Dès votre retour, l’équipe a renoué avec les résultats positifs et vous voilà à présent sur le chemin de l’accession …

«Hamdoulilah. On connait l’équipe qui n’a pas trop changé et qui a gardé ses cadres que sont Belaïd, Attafene, Meklouche et Amroune, qui ont tous de l’expérience pour avoir évolué en Ligue-1, dans des clubs huppés. On a une façon de travailler qui est en train de porter ses fruits avec mes fidèles membres du staff technique que sont Brahim Salah-Eddine et Hakim Hamizi. On forme un staff complémentaire ou règne la confiance et l’entraide. Pourvu que cela dure. On est classé en 3e position, derrière le Widad Boufarik et Béni T’hour. Comme six clubs accéderont cette saison, avec les changements apportés par la Faf, pour ce qui est du système de compétition en prévision de la saison prochaine avec une Ligue-1 à 18 clubs, une Ligue-2 à deux groupes de 16 clubs chacun, ainsi de suite, cela nous permet donc de rêver… Notre ‘’Etoile’’ brillera avec l’accession, notre bonne heure est enfin arrivée.»



La montée en Ligue 2 est -elle jouable ?

«Oui, exactement ! Il nous reste à récolter seulement trois points sur le reste de la saison pour assurer mathématiquement la montée en Ligue-2. Il reste six journées à disputer. Je crois que sur les 18 points encore en jeu, on est bien capable d’en prendre au moins trois. Un rêve qui se réalisera inchallah pour l’ESBA, qui est réputée et cela ne date pas d’aujourd’hui, de pratiquer un football plaisant. Le club, ses responsables qui veillent sur lui, ses différents staffs, technique, médical et administratif, ainsi que les joueurs, qui ne ménagent aucun effort et nos supporters méritent de vivre la joie de l’accession pour tous les sacrifices consentis pour faire grandir l’ESBA».



Ne craigniez-vous pas que tous vos efforts s’évaporeront en cas où l’on décrète une saison blanche, à cause de la pandémie ?

«Franchement, je ne le pense pas et la position des instances footballistiques nationales, c’est-à-dire la Faf et la Lfp, me réconforte dans mes propos. En DNA, pour les trois groupes, les six premiers de chacun d’eux accèdent, en plus des deux meilleurs septièmes. En inter-ligues par exemple, les jeux sont pratiquement faits. Que se soit pour l’accession ou la relégation. A l’exemple de la JS Bordj Menaiel, que je tiens à féliciter au passage, qui a déjà assuré l’accession à quatre journées de la fin du championnat. Comment l’en priver ?!

Donc, je pense que le championnat reprendra que se soit pour les équipes d’élite où des divisions inférieures, après le dé-confinement, avec évidemment des mesures sanitaires strictes à respecter.

Belaïd, un ancien du MCA, est toujours là en capitaine modèle…

«Ce garçon est un modèle de sérieux. C’est un joueur exemplaire et incontournable à l’ESBA. C’est notre capitaine et notre brave défenseur central.

On disait de lui qu’il était gros et que… Ce que je peux affirmer à son sujet, c’est que c’est le meilleur. Il donne de l’assurance à l’équipe et c’est un roc en défense. D’ailleurs, chaque saison, on dispose de la meilleure défense de la Division amateurs centre. Avec lui, Amroune, Attafene et Meklouche, les autres joueurs sont entourés pour pouvoir bien s’exprimer. Pour terminer, je souhaite le meilleur à notre chère Algérie et à tout le peuple algérien. Qu’Allah nous protège et nous guide vers le droit chemin.

M.-A. A.