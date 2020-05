Neutralité carbone : promesses incomplètes des compagnies pétrolières européennes

Plusieurs entreprises européennes ont promis la neutralité carbone d'ici 2050 ou avant : les annonces se sont ainsi succédé chez le britannique BP, l'espagnol Repsol, l'anglo-néerlandais Shell ou encore dernièrement le français Total. «Il y a un peu une course à l'échalote pour faire bonne figure et être exemplaire par rapport aux demandes sociétales, à la réalité de l'urgence climatique et aux demandes formulées par un certain nombre d'investisseurs et d'actionnaires», observe Marc-Antoine Eyl-Mazzega, de l'Institut français des relations internationales (Ifri). Les engagements diffèrent en réalité nettement selon les entreprises.

Leurs promesses portent d'abord sur les émissions de leurs propres opérations, mais elles sont plus ou moins ambitieuses lorsqu'il s'agit de prendre en compte le pétrole brûlé par le consommateur final — par exemple dans les automobiles, les avions ou l'industrie — qui représente la majorité des émissions liées au secteur. Par exemple, Total promet la neutralité sur ce périmètre (dit «scope 3») seulement en Europe. «Une aberration alors que le développement de ses activités se fera à l'avenir principalement hors d'Europe», ont jugé Greenpeace et Reclaim Finance.