Le Premier ministre présente ses condoléances à la famille de la défunte docteur Wafa Boudissa

"Les mots me trahissent pour rendre hommage à notre fille, la fille de l’Algérie, Dr Boudissa décédée enceinte hier à l'hôpital de Sétif. Aux premières lignes de la lutte contre la pandémie, aux côtés de ses collègues, elle en est décédée à la fleur de l'âge avec son bébé", a écrit M. Djerrad sur son compte twetter."Puisse Allah accueillir son âme pure en Son paradis, rétribuer sa famille et entourer la défunte de Sa miséricorde", a conclu le Premier ministre.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid était arrivé ce matin à Sétif, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, pour présenter les condoléances à la famille de la défunte docteur Wafa Boudissa qui habitait à Ain Kbira (Sétif) et exerçait à l'établissement hospitalier public de Ras El Oued.

"J'ai transmis les condoléances du Président de la République et du gouvernement à la famille de la défunte", a déclaré le ministre déplorant son décès dans de telles circonstances. A cette occasion le ministre a fait savoir que l'inspecteur général du ministère s'est rendu ce matin à l'hôpital de Ras El Oued pour enquêter sur les circonstances du décès, affirmant que des mesures seront prises suite au rapport de ce dernier et tous ceux qui ont commis l'erreur assumeront leur responsabilités. (APS)