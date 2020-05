ONU : L’Algérie réitère son soutien aux pays voisins du Sahel

Le représentant permanent de l’Algérie auprès de l’ONU, l’ambassadeur Sofiane Mimouni, a réitéré, à New York, l’engagement de l’Algérie à soutenir les pays voisins du Sahel, exhortant la communauté internationale à se mobiliser pour répondre aux besoins humanitaires urgents de la région.

Intervenant jeudi au cours d’une réunion virtuelle organisée par l’Office des Nations unies pour la Coordination des affaires humanitaires, sur «La situation humanitaire dans la région du Sahel et les défis liés à la sécurité alimentaire dans le contexte du Covid-19», Mimouni a rappelé l’extrême fragilité de la situation humanitaire au Sahel due à la combinaison de plusieurs facteurs liés à la persistance des conflits, à la menace terroriste, à la pauvreté, ainsi qu’à l'impact des changements climatiques.

Il a relevé que la propagation du Covid-19, qui a déjà touché plus 2.000 personnes au Sahel, «constituait un facteur aggravant pour la région déjà affaiblie par des années d'instabilité».

L’ambassadeur Mimouni a attiré l’attention des participants sur les niveaux alarmants d'insécurité alimentaire dans la région qui enregistre environ 30 millions de personnes nécessitant une assistance alimentaire, rappelant que la sécurité alimentaire et la lutte contre la faim nécessitaient un soutien ferme et efficace de la communauté internationale et des donateurs en faveur des pays du Sahel en la matière.

À ce titre, l’ambassadeur n’a pas manqué de rappeler que «l'Algérie, en tant que pays voisin, restera fidèle à la tradition de solidarité et d'action commune». «Notre aide et notre assistance humanitaires, ou plutôt notre obligation fraternelle et notre engagement envers les pays voisins de la région restent inchangés en ces temps difficiles, tout comme notre engagement à répondre collectivement aux causes profondes de l'instabilité au Sahel», a-t-il déclaré.

«C'est dans cet esprit, qu'une Agence algérienne de coopération internationale, de solidarité et de développement a été créée, en février dernier, afin d’aider et de soutenir les pays africains, en particulier au Sahel », a ajouté le représentant permanent.

Il a, également, exprimé le soutien de l’Algérie à l’appel du secrétaire général pour un cessez-le-feu immédiat, afin de permettre aux pays en proie aux conflits, ainsi qu’aux différents acteurs humanitaires de faire face à la propagation de la pandémie.