Cimetière d’El-Alia : Le moudjahid Omar Boudaoud inhumé

Le moudjahid Omar Boudaoud, ancien chef de la fédération de France du Front de Libération nationale, décédé samedi dernier dans la soirée en Allemagne à l'âge de 95 ans, a été inhumé, jeudi au cimetière d'El-Alia, à Alger.

Les funérailles se sont déroulées en présence, notamment du ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, de moudjahidine, ainsi que de ses proches. M. Zitouni a indiqué, au terme de ces funérailles, que le défunt était parmi les résistants, les militants et les moudjahidine du mouvement national et de la guerre de Libération nationale, dont le seul souci était l’Algérie, relevant qu’Omar Boudaoud était une «figure emblématique» de l’histoire algérienne.