L’hommage du premier ministre au moudjahid Boudaoud : Un des précurseurs de la résistance en France et en Europe

Le moudjahid Omar Boudaoud a été «l’un des premiers moudjahidine ayant contribué à la libération du pays et au recouvrement de notre liberté. Il a été parmi les précurseurs qui ont organisé la résistance au sein de la Révolution algérienne, sur le sol même du colonisateur français et en Europe entière», a déclaré le Premier ministre à la presse. M. Djerad venait de se recueillir sur la dépouille du défunt militant de la cause nationale, arrivée, en fin de journée, à l’aéroport international Houari-Boumediène d’Alger. Il était accompagné, notamment du ministre des Moudjahidine et des Ayants droits, Tayeb Zitouni, et du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Qualifiant le défunt de «père», le Premier ministre a plaidé pour «la nécessité de méditer, en cette délicate conjoncture que traverse le pays, sur les sacrifices consentis par Boudaoud et ses semblables» et ce «pour l’amour de la patrie et pour que l’Algérie puisse jouir en toute dignité de sa liberté retrouvée, parmi les autres nations». «Il a accompli son devoir vis-à-vis de son pays et a beaucoup souffert de la torture. Il a mené le dernier épisode de son combat au sein de la Fédération FLN de France», a témoigné, de son côté, le frère du défunt, Lounes Boudaoud, également moudjahid et ayant figuré parmi les premiers pilotes de terre au sein de l’Armée de Libération nationale (ALN), puis de l’Armée nationale populaire (ANP), après l’indépendance du pays.