Le moudjahid Abdeslam Bouchareb n’est plus

Le moudjahid Abdeslam Bouchareb est décédé, jeudi, à l’âge de 85 ans, a-t-on appris hier auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit.

Né en 1935 à Aïn Oulmene (w. Sétif) dans une famille algérienne modeste, le défunt a rejoint, à un jeune âge, l’école coranique où il a appris les fondamentaux de la religion et de la langue.

Le défunt a adhéré à l’action politique en tant que militant dans le mouvement national. Suite aux événements survenus en Algérie, particulièrement après les massacres du 8 mai 1945, Abdeslam Bouchareb était convaincu qu'il fallait procéder autrement pour changer la situation du pays.

Après le déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, le regretté a rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) dans la troisième région de la première zone de la wilaya historique I. Il a créé le groupe d'Elite de l’ALN, a participé à plusieurs opérations et assumé plusieurs responsabilités, dont celle de premier responsable de la quatrième région de la wilaya historique I.

Après l’indépendance, le défunt a poursuivi son parcours militaire dans les rangs de l’Armée nationale populaire (ANP) et était parmi les cadres ayant participé à la guerre d’octobre 1973 en Egypte. A son retour, il assume plusieurs postes, dont celui de chef de bataillon de la 6e Région de Tamanrasset, chef de bataillon du secteur opérationnel de Tébessa, chef de bataillon du secteur opérationnel de Annaba puis directeur de la communication et de l’information au ministère de la Défense nationale avant d’être promu au grade de Général major.

--------------------------

Le Président Tebboune adresse un message de condoléances



Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, hier, un message de condoléances et de compassion à la famille du moudjahid, général major à la retraite, Abdeslam Bouchareb décédé, jeudi, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

«Suite au décès du moudjahid, général major à la retraite, Abdeslam Bouchareb, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du défunt, rappelé auprès de Dieu en ces dix derniers jours de ce mois sacré», lit-on dans le communiqué.

Le Président Tebboune a salué la loyauté et le dévouement du défunt, que Dieu ait son âme, lorsqu’il était moudjahid dans les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) puis officier supérieur dans l’Armée nationale populaire (ANP), des qualités l'ayant érigé en modèle pour les moudjahidine fidèles et les nationalistes intègres qui ont servi leur patrie, jusqu’à ce que la mort qui n’épargne personne, l'ait emporté.

Le Président de la République a présenté ses condoléances à la famille et aux proches du défunt, priant le Tout-Puissant d’apaiser leur souffrance et d’accueillir le défunt parmi les saints, les martyrs et les pieux aux visages éclairés.