Commentaire : Des décisions salutaires face à la crise

En dépit de la conjoncture extrêmement difficile tant sur le plan sanitaire qu’économique, l’Algérie s’en sort et réussit à gérer la crise induite par la pandémie de Coronavirus. L’année scolaire est sauvée grâce aux décisions prises et annoncées lors du dernier Conseil des ministres tenu dimanche dernier, par technique de visioconférence. Largement impactée par la situation induite par le Coronavirus, l’année scolaire en cours n’est pas compromise. Soucieux de sauver le cursus scolaire, le Chef de l’Etat a pris des décisions courageuses et concrètes pour soulager les scolarisés et leurs parents, angoissés par le spectre d’une année blanche qui se profilait à l’horizon. Si le passage de la cinquième est annulé, les autres examens sont, en revanche, reportés au mois de septembre prochain, donnant ainsi le temps aux élèves et aux enseignants pour se concentrer et se préparer. Ces décisions prises après étude et analyse de la situation ont pour but d’alléger la pression sur la famille de l’Education nationale. Celle-ci a d’ailleurs accueilli favorablement et avec beaucoup d’enthousiasme ces mesures qui prennent en considération les aléas de la situation sanitaire mais surtout l'intérêt des élèves et tout le personnel de l’éducation. La santé et la vie des citoyens sont placées en tête des priorités absolues par les plus hautes autorités du pays. C’est d’ailleurs ce qui motive la décision du prolongement du confinement pour quinze autre jours, annoncé récemment par le gouvernement pour éviter un rebond du nombre des cas positifs. Relativement allégé avant le mois du ramadhan, le dispositif a été durci par les pouvoirs publics suite au relâchement de vigilance constaté sur le terrain. L’apparition du nouveaux cas de contamination en nombre relativement élevé a poussé les autorités à reconsidérer les mesures d’allégement décidées avant le mois sacré pour permettre aux citoyens de s’approvisionner en produits nécessaires. Le non-respect des mesures barrières de sécurité, la distanciation sociale et le port systématique du masque ont conduit à l’enregistrement de nouveaux cas, créant une situation inquiétante qui justifie la fermeture de plusieurs commerces et le durcissement du dispositif. Il faut dire que la gestion de la crise sanitaire par l’Algérie est exemplaire sur tous les plans comme en témoignent les résultats obtenus depuis la mise en œuvre de la stratégie de confinement et les autres mesures. Le confinement dans la quasi-totalité des wilayas a été observé et respecté par les citoyens qui ont montré un degré élevé de civisme, de sagesse et de coopération même s'il y a eu un relâchement eu regard à l’activité et à l’animation qui caractérisent les journées du mois de Ramadhan, période foisonnant d'activités sur le plan commercial, culturel et social. Toutefois, la situation sanitaire reste maîtrisée au regard des moyens mobilisés en produits médicaux et chirurgicaux ainsi que les masques importés en quantité considérables. A cela, il faut ajouter la multiplication des centres de dépistage dans plusieurs régions du pays dans le cadre d’une stratégie globale de lutte contre la pandémie. Une stratégie qui s’est avérée payante et qui a donné ses fruits puisque en quelques semaines, l’Algérie a réussi à réduire sensiblement les risques grâce à la mobilisation de toutes les institutions de l’Etat et du personnel médical et soignant. A présent, l’objectif est de consolider les acquis et réussir à passer le cap de cette crise sanitaire en préservant la santé et la vie des citoyens durant cette période cruciale. S’agissant d’autres volets, le gouvernement sous la conduite du Chef de l’Etat, étudie les situations au cas par cas, comme ce fut le cas pour l’année scolaire, pour prendre des décisions qui s’imposent en temps opportun.

M. Oumalek