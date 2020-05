L’ambassadeur de Chine : «La véritable amitié se reconnaît dans les malheurs»

La Chine et l’Algérie sont «d’excellents partenaires, liés par une amitié exceptionnelle et une confiance mutuelle», a soutenu l'ambassadeur de Chine en Algérie, LI Lianhe, soulignant que son pays accorde toujours une «grande importance» à la lutte conjointe contre la pandémie en Algérie où la situation «reste stable».

«La Chine et l’Algérie sont d’authentiques frères, de loyaux amis et d’excellents partenaires, liés par une amitié exceptionnelle et une confiance mutuelle», a écrit l'ambassadeur de Chine en Algérie dans une tribune envoyée à la presse et dont l'APS a obtenu une copie, intitulée «La véritable amitié se reconnaît dans les malheurs».

Il a ajouté que bien que la Chine ait devant elle encore «les grands risques» liés aux cas importés et à un éventuel rebond des cas locaux, elle accorde toujours une «grande importance» à la lutte conjointe contre la pandémie en Algérie où la situation «reste stable grâce aux efforts déployés par le gouvernement et le peuple algériens».

Tout en relevant qu'alors que les pays du monde entier se concentrent sur leurs actions individuelles contre les «sérieuses» menaces de la pandémie, le diplomate affirme «constater avec une grande satisfaction que les gouvernements et peuples de nos deux pays n’ont jamais cessé de conjuguer leurs efforts et de s’entraider en faveur d’une action commune».

Au début de la lutte chinoise contre cette pandémie, a-t-il poursuivi, l’Algérie a été l’un des premiers pays à fournir des aides «urgentes» de matériel anti-épidémique à la Chine, et le peuple chinois «gardera cela à l’esprit pour toujours, et concrétise ses remerciements par une contribution continue et forte à la lutte algérienne contre le Covid-19».

«Les amis algériens sont nombreux à remercier la Chine pour ses aides en matériels», a-t-il relevé, affirmant que «j’ai également constaté qu’ils sont aussi intéressés à une question : la Chine enverra-t-elle une équipe d’experts anti-épidémiques en Algérie ? Pour cette question, ma réponse est claire : Bien sûr que oui». Pour «mieux soutenir les efforts» algériens et «mieux partager» les expériences chinoises, le gouvernement chinois a envoyé une équipe de 20 experts médicaux spécialisés dans la lutte contre le Covid-19, a-t-il révélé

Il faut souligner que c’est la toute première équipe d’experts envoyée par le Gouvernement chinois pour soutenir la lutte contre le Covid-19 dans la région de l’Afrique du Nord et du Maghreb, a-t-il assuré, ajoutant que cette équipe revêt donc une «signification particulière» et reflète «parfaitement le poids hors pair de l’amitié exceptionnelle entre la Chine et l’Algérie».

En mettant en œuvre «parfaitement le concept de la communauté de destin commun pour l’humanité», l’équipe médicale chinoise a traduit «la profondeur» de l’amitié entre les peuples chinois et algérien, a-t-il appuyé.