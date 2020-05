Sécurité sociale-santé : Convention pour l'amélioration des conditions d'accouchement

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ont signé, jeudi à Alger, une convention avec nombre d'établissements hospitaliers privés, pour l'amélioration des conditions d'accouchement dans le cadre de la contractualisation (paiement par tiers).

Les ministres du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Acheuk Youcef Chawki et de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, ont supervisé la cérémonie de signature de cette convention qui concernera, dans un premier temps, nombre de cliniques privées disposant d'un service Maternité dans certaines wilayas, en tant qu'«opération pilote».

La Convention a été signée par le directeur général de la CNAS, Abderrahmane Lahfaya, le directeur général de la CASNOS, Toufik Hanoune, et les gestionnaires de cliniques privées disposant d'un service Maternité dans les wilayas de Souk Ahrak, Tissemsilt, Alger, Bejaïa, Ouargla, Khenchela, Tlemcen et Aïn Defla, en attendant d'étendre l'opération à d'autres wilayas. Intervenant à l'occasion, le ministre du Travail a indiqué que cette convention s'inscrivait dans le cadre de la démarche du secteur visant à «offrir aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit des prestations médicales de qualité», et se veut «le fruit d'une coordination entre les ministères de la Santé et de la Sécurité sociale». Le ministre a affirmé que cette convention a pour objectif de « renforcer la série de conventions conclues par le secteur du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale avec les professionnels de la Santé relevant du secteur privé, et du dispositif de conventionnement du médecin traitant, au profit des assurés sociaux et de leurs ayants-droit». M. Acheuk Youcef a souligné que ce dispositif permettrait à l’assuré social d’accéder à des prestations en matière de soins, sans payer d'honoraires, grâce au système du tiers-payant. Pour le ministre, cette convention «contribuera à alléger la charge sur les établissements hospitaliers publics, au vu du grand nombre de naissances enregistré annuellement» et «s’avérera d'autant plus importante en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que vit le pays, du fait de la propagation du nouveau Coronavirus». Pour sa part, le ministre de la Santé a souligné que cet accord se veut «un saut qualitatif pour améliorer la prise en charge de la maternité au niveau national» et vise à «fixer les conditions et modalités de prise en charge des naissances en faveur des bénéficiaires de la sécurité sociale dans les établissements hospitaliers privés, à savoir les mères assurées sociales et les épouses des assurés sociaux». Il a ajouté que «les services spécialisés en gynécologie-obstétrique au niveau des établissements de santé relevant du secteur public ne sont plus en mesure de prendre en charge la femme enceinte dans des conditions humaines, à même de préserver sa dignité et garantir son traitement», imputant cette situation à «l'insuffisance des ressources humaines spécialisées dans le secteur public et l'incapacité de ces services à absorber le nombre sans cesse croissant de femmes enceintes».

«Dans le cadre des efforts du président de la République visant à garantir l'accès de tous les citoyens à des soins de qualité, et compte tenu de l'ampleur des insuffisances que connaît le système de santé national qui ont négativement impacté la qualité des prestations prodiguées aux citoyens, le secteur de la santé a présenté, lors de la réunion du gouvernement du 15 janvier 2020, un plan d'urgence à l'effet d'opérer un changement qualitatif que ressentiront les citoyens à court terme», a-t-il poursuivi. Et d'ajouter que «parmi les priorités de ce plan d'urgence figure l'amélioration de la prise en charge des femmes enceintes, et ce à travers la conclusion de ces accords».