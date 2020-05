Crise sanitaire et saison estivale : Beldjoud inspecte le dispositif de la protection civile

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a salué jeudi la mobilisation des éléments de la protection civile dans l’accomplissement de leur noble mission, en cette période exceptionnelle marquée par la crise sanitaire, a indiqué la Direction générale de la Protection civile dans un communiqué. Le ministre a inspecté jeudi les dispositifs opérationnels au niveau de la wilaya d’Alger. Accompagné du directeur général de la Protection civile, Boualem Boughlef, et du wali d’Alger, Youcef Cherfa, M. Beldjoud s’est enquis de la disponibilité des sapeurs-pompiers, notamment dans la sécurisation de la saison estivale. Dans son allocution, il a rendu hommage aux soldats du feu, mettant en exergue leurs capacités et sacrifices durant les crises et les catastrophes, tout en les exhortant à redoubler d’efforts pour accomplir leur mission dans la protection des personnes et des biens et la lutte contre les risques, avec professionnalisme. M. Beldjoud a également mis l’accent sur la formation technique de haut niveau dispensée dans les écoles d’instruction de la protection civile et réitéré son soutien et l’accompagnement des institutions de l’Etat à la DGPC. Enfin, à l’issue de la visite, le ministre a partagé le f’tour avec les éléments de la Protection civile.

Neila B.